【內房困局】華夏幸福實現債務重組１１８６億元，未償債４６１億

《經濟通通訊社５日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）公布，截至６月３０日，公司《

債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為１１８６﹒０３億元（人民幣．下

同）；公司累計未能如期償還債務金額合計４６１﹒２５億元。

華夏幸福強調，將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以「不

逃廢債」為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解債務風險，

依法維護債權人合法權益。

華夏幸福現升０﹒３％，報３﹒１７元。



＊６月新增債務金額３﹒７８億＊



去年１２月，華夏幸福披露公司債務重組計劃已獲得金融機構債權人委員會全體會議審議通

過，公司表示，正在持續推進債務重組計劃有關事項的落地。數據顯示，截至２０２２年６月

３０日，債務重組計劃中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為１１８６﹒０３億元，相應

減免債務利息、豁免罰息金額共計１０４﹒４４億元。另外，華夏幸福根據債務重組相關工作的

推進情況，對已簽署債務重組協議中適用「兌、抵、接」清償方式的相關債權人已啟動兩批現金

兌付安排，合計將兌付金額為１９﹒１６億元。

未能如期償還債務方面，２０２２年６月３日至６月３０日，華夏幸福及下屬子公司新增未

能如期償還銀行貸款、信託貸款等形式的債務金額３﹒７８億元（不含利息），該公司累計未能

如期償還債務金額合計４６１﹒２５億元（不含利息）。

華夏幸福表示，公司金融債務在簽署債務重組協議後將按照簽署協議後的到期日執行，相應

債務金額在調整後的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除。（ｊｔ）

