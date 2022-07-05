【聚焦數據】６月財新服務業ＰＭＩ大升至５４﹒５，創十個月高

《經濟通通訊社５日專訊》隨著疫情形勢總體改善，相關防控措施逐步放鬆，服務業生產經

營恢復，行業景氣度大幅升至擴張區間。６月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業

ＰＭＩ）錄得５４﹒５，較５月大幅回升１３﹒１個百分點，結束了連續三個月的收縮狀態，並

升至２０２１年８月來最高。這意味著服務業開始觸底反彈。

此前公布的６月財新中國製造業ＰＭＩ回升３﹒６個百分點至５１﹒７；在兩大行業ＰＭＩ

同時回升的帶動下，財新中國綜合ＰＭＩ上升１３﹒１個百分點至５５﹒３，創２０２１年１月

以來新高，反映中國企業生產經營活動恢復增長。

財新中國ＰＭＩ走勢與國家統計局一致。統計局公布的６月製造業ＰＭＩ錄得５０﹒２，上

升０﹒６個百分點，服務業ＰＭＩ提高７﹒２個百分點至５４﹒３，綜合ＰＭＩ回升５﹒７個百

分點至５４﹒１。



＊服務業就業指數連續第六個月低於榮枯線＊



從分項數據看，服務業供給和需求均有所回暖。６月服務業經營活動指數和新訂單指數重回

擴張區間，供給改善程度好於需求。受訪企業表示，隨著防疫措施放寬，經營活動得以恢復，同

時客戶數量和消費量上升，支撐銷售復蘇。但疫情繼續抑製整體需求，新增訂單量未見好轉。外

需方面，由於疫情和旅行限製，服務業新出口訂單指數連續第六個月落入收縮區間。

盡管服務業供求出現好轉，就業情況仍未見明顯改善。企業為削減成本而減少用工，同時疫

情也導致部分員工離職，導致６月服務業就業指數連續第六個月低於榮枯線，不過較前兩個月輕

微上升。６月服務業積壓業務量指數仍高於臨界值，但較５月略有回落。



＊企業仍憂疫情續影響經營和客戶需求＊



服務業成本漲幅放緩，銷售價格繼續小幅上升。由於原料價格下降以及壓縮用工降低了成本

，６月服務業投入價格指數在擴張區間回落至兩年來最低。服務業出廠價格指數連續第二個月高

於榮枯線，但漲幅較５月略有放緩。調查顯示，雖然部分企業因投入成本上揚而提高收費水平，

但市況相對低迷，企業定價能力受限。

雖然服務業經營活動在６月強勁反彈，但經營預期指數僅與５月持平，仍有部分企業擔心未

來疫情會繼續影響經營和客戶需求。



＊需求修復尚待時日，成本壓力依然高企＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，６月疫情已基本得到控製，相關管控措施亦開始放鬆，企

業生產經營秩序逐步恢復正常，此前受疫情影響更大的服務業恢復勢頭更強。復工復產以及運輸

物流的恢復首先反映在供給端，需求修復尚待時日，就業市場反饋有所遲滯，製造業企業成本壓

力依然高企，盈利仍面臨挑戰。

後疫情時期修復仍是目前經濟運行的主線，但基礎尚不牢固，就業市場疲弱導致居民收入和

預期惡化，是市場需求修復強度有限的直接原因。因此建議幫扶紓困政策應更多聚焦受疫情影響

的企業員工、靈活就業人員以及低收入群體。（ｃａ）

