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即市新聞

05/07/2022 14:33

【ＦＯＣＵＳ】促銷浪接浪證需求慘淡，債市押注明年減息半厘

　　【ＦＯＣＵＳ】服裝、家電、美妝、玩具、甚至消毒用品，你身邊的火熱促銷是否無處不在
？在美國，面對堆積如山的倉庫，零售商最新建議顧客在退款後保留或捐贈貨品而無需送回；硬
核科技台積電據報遭大客戶削減訂單，股價難逃持續破底……凡此種種，都指向需求破壞引發的
去通脹效應正悄然浮現，交易員就已押注聯儲明年將轉向減息至少半厘。

＊零售巨頭庫存高企，半導體退潮＊

　　供不應求導致高通脹的全球劇本即將反轉？拋開一枝獨秀的煤，以及走勢飄忽不定的油，
單看剛剛錄得２００８年以來最差季度表現的工業金屬，尤其是跌入熊市區間的「銅博士」，答

正指向「Ｙｅｓ」。　
　　　更顯著的證據來自零售業，沃爾瑪、亞馬遜、好市多、塔吉特等巨頭的首季庫存，按年齊
齊飆升２６％至４７％；為了減輕倉儲壓力，除了大折扣促銷服裝、電器、園藝用品等，有的甚
至建議顧客在退款後保留或捐贈待退還的貨品。無獨有偶，中國的出口數據同樣顯示，消費品尤
其是家電出口增速迅速放緩。
　　而在大流行初期「一芯難求」的半導體，英特爾、英偉達已因為消費電子產品需求退潮而
暫停招聘；受蘋果等大客戶削減訂單消息拖累，台積電近日持續破底，在美股價年初至今累計
回吐達３６％；而下調對今年智能手機市場預測的舜宇（０２３８２），短短一周就跌逾１５％


＊雙風眼當前，保持耐心熬過長夜＊

　　此外，儘管摩通最新警告，全球油價恐因俄羅斯報復性減產飆至每桶３８０美元，但節節下
跌的航運集裝箱運價似乎暗示世界並不需要那麼多石油，尤其是當美國日均產量回升至１２１０
萬桶的逾兩年最高水平，距離１３００萬桶歷史峰值僅一步之遙。
　　同樣，儘管美國的通脹更多由服務而非商品推動，意味更具粘性，但電影《孤注一擲
（Ｔｈｅ　Ｂｉｇ　Ｓｈｏｒｔ）》的原型Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｂｕｒｒｙ近日就指，零售商希望
擺脫多餘庫存可能推低商品價格，並在一定程度上降低通脹，進而使美聯儲扭轉利率政策及緊縮
路徑。
　　貨幣市場最新預期，聯邦基金利率將在明年３月約３﹒４５％水平見頂，並在明年１１月回
落至
２﹒８５％左右水平，意味聯儲將減息至少半厘。有何啟示？面對聯儲激進加息和衰退壓頂的雙
風眼，保持耐心地熬過非理性下挫的長夜，迎接下一個牛市。

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