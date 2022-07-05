【ＦＯＣＵＳ】促銷浪接浪證需求慘淡，債市押注明年減息半厘

【ＦＯＣＵＳ】服裝、家電、美妝、玩具、甚至消毒用品，你身邊的火熱促銷是否無處不在

？在美國，面對堆積如山的倉庫，零售商最新建議顧客在退款後保留或捐贈貨品而無需送回；硬

核科技台積電據報遭大客戶削減訂單，股價難逃持續破底……凡此種種，都指向需求破壞引發的

去通脹效應正悄然浮現，交易員就已押注聯儲明年將轉向減息至少半厘。



＊零售巨頭庫存高企，半導體退潮＊



供不應求導致高通脹的全球劇本即將反轉？拋開一枝獨秀的煤，以及走勢飄忽不定的油，

單看剛剛錄得２００８年以來最差季度表現的工業金屬，尤其是跌入熊市區間的「銅博士」，答

案

正指向「Ｙｅｓ」。

更顯著的證據來自零售業，沃爾瑪、亞馬遜、好市多、塔吉特等巨頭的首季庫存，按年齊

齊飆升２６％至４７％；為了減輕倉儲壓力，除了大折扣促銷服裝、電器、園藝用品等，有的甚

至建議顧客在退款後保留或捐贈待退還的貨品。無獨有偶，中國的出口數據同樣顯示，消費品尤

其是家電出口增速迅速放緩。

而在大流行初期「一芯難求」的半導體，英特爾、英偉達已因為消費電子產品需求退潮而

暫停招聘；受蘋果等大客戶削減訂單消息拖累，台積電近日持續破底，在美股價年初至今累計

回吐達３６％；而下調對今年智能手機市場預測的舜宇（０２３８２），短短一周就跌逾１５％

。



＊雙風眼當前，保持耐心熬過長夜＊



此外，儘管摩通最新警告，全球油價恐因俄羅斯報復性減產飆至每桶３８０美元，但節節下

跌的航運集裝箱運價似乎暗示世界並不需要那麼多石油，尤其是當美國日均產量回升至１２１０

萬桶的逾兩年最高水平，距離１３００萬桶歷史峰值僅一步之遙。

同樣，儘管美國的通脹更多由服務而非商品推動，意味更具粘性，但電影《孤注一擲

（Ｔｈｅ Ｂｉｇ Ｓｈｏｒｔ）》的原型Ｍｉｃｈａｅｌ Ｂｕｒｒｙ近日就指，零售商希望

擺脫多餘庫存可能推低商品價格，並在一定程度上降低通脹，進而使美聯儲扭轉利率政策及緊縮

路徑。

貨幣市場最新預期，聯邦基金利率將在明年３月約３﹒４５％水平見頂，並在明年１１月回

落至

２﹒８５％左右水平，意味聯儲將減息至少半厘。有何啟示？面對聯儲激進加息和衰退壓頂的雙

風眼，保持耐心地熬過非理性下挫的長夜，迎接下一個牛市。

