【大國博弈】美財政部：耶倫對中國「不公平」經濟行為表關切

《經濟通通訊社５日專訊》國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴周二（５日）

上午應約與美國財政部長耶倫舉行視頻通話。

美國財政部發表聲明指，這次對話是「坦誠和實質性的」，通話保持開放的溝通渠道。雙方

就美中宏觀經濟及金融發展狀況、全球經濟前景和食品安全挑戰進行交流。

聲明又指，耶倫在通話中，對中國「不公平的非市場」經濟做法表示關切，雙方同時談及俄

烏戰爭對全球經濟的影響。



＊中方表達了對美國取消對華加徵關稅等問題的關切＊



據《新華社》報道，劉鶴與美耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈

穩定等議題務實、坦誠交換了意見，交流富有建設性。中方表達了對美國取消對華加徵關稅和制

裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持對話溝通。



＊華府內部對中國關稅問題存嚴重分歧＊



外電早前報道，美國總統拜登可能最快本周，公布撤銷前總統特朗普政府針對中國入口貨加

徵的部分關稅，以應對高通脹。同時，將推動更廣泛的框架，允許美國進口商申請關稅豁免。此

外還可能啟動一項針對行業補貼的新調查，科技等戰略領域關稅或被提高。

《華爾街日報》引述華府官員和貿易專家稱，拜登宣布削減對華關稅的計劃已被一再推遲，反

映拜登政府內部對中國關稅問題上有嚴重分歧。於拜登內閣，財長耶倫的一派主張撤銷關稅，認

為有助降低美國４０年來最高的通脹。不過，貿易代表戴琪、國家安全顧問沙利文則認為，對華

關稅是與中國協商的重要籌碼，並認為取消關稅對控制通脹效果亦有限。他們認為削減對華關稅

的同時要採取其他措施，以繼續對北京施壓，令中國改變貿易行為。（ｃａ）

