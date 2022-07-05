《股壇解碼－戴名》美聯儲誓不回頭，歐舒丹（０９７３）曇花一現

《股壇解碼》美國上周公布的新申領失業救濟人數高於預期，而５月份核心物價指數升

４﹒７％遜預期，亦為自去年１１月以來新低，兩個數據都顯示美國經濟有放緩的跡象，但聯儲

局仍然不改鷹派才是市場最擔心的事情，更不幸的是美國第一季ＧＤＰ為－１﹒６％，技術上如

果連續兩季出現收縮的話將是經濟衰退信號，第二季的各項數據推測應該也是負增長的概率較大

，投資者小心道指再次出現一天過千點跌幅的情況。美光科技（ＭＵ）新一季業績預測低於市場

預料，主要因為消費者對手機和電腦產品的開銷減少，相信近期走勢偏軟的晶片股短期內難復舊

觀。美匯指數突破１０５後愈走愈強令到資金加速流入美元資產，但仍然以債券為主，相信和近

期美股累積大量沽空盤有關。



＊短兵相接＊



新加坡計劃投資４００億美元興建全球最大自動化港口，對香港的航運運輸中心地位構成威

脅，加上最近主動游說跨國公司到新加坡上市，在航運和金融兩大領域上和香港正面交鋒，形勢

上香港地位岌岌可危，最後要看港府如何出招應付。歐盟２７成員國達成共識在２０３５年起停

止在境內銷售燃油車，這對油價來說是一個長期負面的因素，油價若短期內大幅度下跌將有利通

脹回落，緩解加息預期有利經濟復甦。



＊撲朔迷離＊



據媒體報道中資境外機構在新規下不能開設滬港通和深港通賬戶買賣Ａ股，如果相關報道屬

實，一些國內券商在港的分支機構很有可能受影響而不能買賣Ａ股，當中包括華盛證券和富途控

股在內的國內券商可能會首當其衝，如何處理客戶手上的Ａ股將是市場焦點，屆時既沒有了境外

中資的支持也同時增加了Ａ股的沽壓，可以說是兩面不討好，希望不會成為Ａ股另一隻黑天鵝。

國務院常務會議決定發行３０００億人民幣債券支持新增基建項目，市場關心近期人民幣走軟的

環境下會否影響認購結果，如果認購不理想的話，市場將懷疑國內資本市場的流動性是否出現問

題，一旦不確定因素出現，新一波資金外流將出現。



＊積弱難返＊



恒指上周在期指結算日前挾高結算再轉向下跌，期權購沽比例再上升至６０：４０的比例，

牛熊證街貨比例急升至７２：２８的單邊倉位，牛證重倉位在２１５００點附近，相信本周初便

會開始轉升為跌，大戶應該會先回收牛證街貨再向上升，初步支持位在２１５４０點，主要支持

位在２０９６０點附近。５月份零售銷售出乎意料地下跌１﹒７％，在消費券和放寬社交距離雙

重刺激下仍然未能推升零售數據，相信主要是消費者對經濟前景失信心和失業率拉升所致，如果

這情況在短期內不能扭轉，最後將會出現經濟收縮和儲蓄率上升的情況，到時候再多的經濟刺激

措施也無濟於事。商湯（００２０）近期股價大跌，傳聞有基石投資者減持引起，市場普遍估計

是集團當初引入的外資基石投資者，相信當中軟銀（ＴＹＯ：９４３４）必定是其中一分子。



＊股票簡評＊



歐舒丹（００９７３）主要以Ｌ＇ＯＣＣＩＴＡＮＥ品牌設計，生產及營銷化妝品與護理產

品，旗下擁有Ｌ＇Ｏｃｃｉｔａｎｅ和Ｍｅｌｖｉｔａ品牌，從商標設計、製造和營銷一系列含

有天然或有機成分的化妝品、香水、香皂和居室香氛產品，另外亦透過Ｅｒｂｏｒｉａｎ和Ｌ＇

Ｏｃｃｉｔａｎｅ ａｕ Ｂｒｅｓｉｌ商標設計和營銷另一系列的居室香氛產品、化妝品、香

水、香皂及天然產品，集團最近公布的全年業績顯示純利升５７％至紀錄新高的２﹒４億歐元，

但由於歐元在過去一年貶值了約１３％，所以Ｌ＇ＯＣＣＩＴＡＮＥ按美元計價的盈利粗略估計

只有３０％增長（假設歐元沒貶值的情況下），可以說是不過不失，但有幾點投資者要留意，首

先是集團的銷售上升接近１６％但銷售成本卻上升２２％，其次是Ｌ＇ＯＣＣＩＴＡＮＥ的非流

動資產增加主要由於無形資產估值、商譽和遞延所得稅資產增加所致，流動資產只增加約１３％

，另一方面是非流動負債增加了１５８％，漂亮的財報證明集團財技了得。Ｌ＇

ＯＣＣＩＴＡＮＥ的最大營收源自中國，由於財報截至３月底，自４月起中國各地封城防疫的影

響將反映在下一份業績，相信散戶不能寄以厚望，加上集團不能將上漲的成本轉嫁給消費者，強

如Ｅｓｔｅｅ Ｌａｕｄｅｒ（ＥＬ）和ＬＶＭＨ（ＭＣ）能把成本轉嫁消費者的也要面對股價

下跌的命運，相信Ｌ＇ＯＣＣＩＴＡＮＥ也在短期內難逃一跌，現時Ｐ﹒Ｅ。高達１９倍，股息

率只有１﹒２７％，建議投資者應趁現價沽出，目標買入價在１８元附近。

《資深市場人士 戴名》



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