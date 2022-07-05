【香港政情】李家超明首赴答問會，盼議員聚焦七大範疇提問

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官李家超將於明日（６日）首次出席立法會答問會。有議

員估計，會上議員在語調上會「手下留情」，但必定會積極發問，希望進一步了解新政府的計劃

。

據《信報》報道，立法會秘書處昨晚向全體議員發信，表示經立法會主席梁君彥同意後，李家超

期望答問大會聚焦市民關注的七大範疇，包括土地房屋供應、防疫抗疫及相關議題、對外宣傳香

港、說好香港故事、創科發展、青年發展、環境衞生及市容，這些都跟國家主席習近平７﹒１講

話提及的範疇有關。



＊議員希望盡快交代通關細節＊



有商界議員希望政府盡快交代通關細節，特別是與外國通關，政府何時縮短訪港旅客檢疫期

、具體操作等，希望李家超交代更多「有限度通關」細節；對外方面，新政府近日稱正研究「５

＋２」隔離方案，即來港人士在酒店接受５日隔離、２天家居監察，希望政府盡快提出落實方案

。

實政圓桌立法會議員田北辰指，國家主席習近平提及中央完全支持香港長期保持獨特地位和

優勢，要達至這點，香港需要對外開放，因此他會在問答會上建議放寬入境政策至「３＋４」方

案，即３日酒店檢疫及４日閉環管理。他相信，屆時議員會關注通關詳情，包括何謂有限度通關

。



＊田北俊料最多在抗疫和通關上有進展＊



他認為，李家超僅有一個月撰寫政綱，目前新政府才剛上任，估計李家超在發展藍圖和青年

政策方面的回應與政綱差不多，最多在抗疫和通關上有進展，認為也屬可接受的情況，料再下一

次答問會，才有更多細節交代。

民建聯主席李慧琼昨日亦指，新政府最迫切工作是盡快與市民交代有關通關的情況，包括與

內地或海外通關工作，特別是疫情已兩年多，市民對通關的訴求強烈，她說民建聯已準備好問題

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