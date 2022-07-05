【香港政情】李家超：在教師操守及培訓上已做大量工作

《經濟通通訊社５日專訊》行政長官李家超接受中央廣播電視總台訪問，被問到如何通過教

育讓香港年輕人有家國認知時表示，兩年前本港已加大教育工作力度，課程中有很多改造，加入

中國歷史、國家發展元素，亦加入政治制度，包括憲法、基本法以至國家制度和國安法的認識。

他說，青少年活動中亦加入訪問團和交流團等，讓他們更認識國家歷史發展。而教師是影響學生

最大元素，教師要以身作則，在教師操守及培訓上已做了大量工作。



＊沒有穩定就沒有發展＊



李家超稱，未來５年挑戰很大，認為經過２０１９年經驗，穩定是最重要，因為沒有穩定就

沒有發展，而在穩定情況下就要固本培元。他又說，發展可解決大部分問題，因大部分民生問題

都與經濟有關。他指香港多年來都受房屋問題困擾，強調更要迎難而上，提出可否壓縮程序，以

及加快不同環節。



＊以行動爭取市民信任＊



李家超說，香港過去被抹黑、亦受到不合理和雙重標準的攻擊，除了他自己，他會派政府官

員及代表團，各界有影響力的成功人士到海外宣揚香港實況，讓世界知道香港是開放、自由及有

生命力，歡迎不同地方訪客及企業來港。他又說，每個政府都一定有支持或持觀望的市民，但無

論是否受支持，政府的態度都一樣，會以行動爭取他們的信任，以結果拉近距離。（ｃｌ）





