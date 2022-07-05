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05/07/2022 09:30

【香港政情】李家超：在教師操守及培訓上已做大量工作

　　《經濟通通訊社５日專訊》行政長官李家超接受中央廣播電視總台訪問，被問到如何通過教
育讓香港年輕人有家國認知時表示，兩年前本港已加大教育工作力度，課程中有很多改造，加入
中國歷史、國家發展元素，亦加入政治制度，包括憲法、基本法以至國家制度和國安法的認識。
他說，青少年活動中亦加入訪問團和交流團等，讓他們更認識國家歷史發展。而教師是影響學生
最大元素，教師要以身作則，在教師操守及培訓上已做了大量工作。

＊沒有穩定就沒有發展＊

　　李家超稱，未來５年挑戰很大，認為經過２０１９年經驗，穩定是最重要，因為沒有穩定就
沒有發展，而在穩定情況下就要固本培元。他又說，發展可解決大部分問題，因大部分民生問題
都與經濟有關。他指香港多年來都受房屋問題困擾，強調更要迎難而上，提出可否壓縮程序，以
及加快不同環節。
　
＊以行動爭取市民信任＊

　　李家超說，香港過去被抹黑、亦受到不合理和雙重標準的攻擊，除了他自己，他會派政府官
員及代表團，各界有影響力的成功人士到海外宣揚香港實況，讓世界知道香港是開放、自由及有
生命力，歡迎不同地方訪客及企業來港。他又說，每個政府都一定有支持或持觀望的市民，但無
論是否受支持，政府的態度都一樣，會以行動爭取他們的信任，以結果拉近距離。（ｃｌ）

　

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