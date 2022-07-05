【新冠肺炎】澳門昨增８９宗陽性個案，累計９４１宗

《經濟通通訊社５日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨（４）日２４
小時內新增８９宗核酸陽性個案，自６月１８日起累計共９４１宗；新增個案中屬社區發現６６
宗，屬管控中發現２３宗。
此外，截至今早８時，通過流行病學調查共跟進１３０１０人，其中核心密切接觸者
２２２０人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）８１４０人，次密切接觸者６６５人，一般
接觸者３３２人，陪同人員７１２人。（ｃｌ）
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