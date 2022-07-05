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05/07/2022 14:04

【香港政情】楊何蓓茵：政府提出全膿公務員今年劃一加薪２﹒５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》公務員事務局局長楊何蓓茵宣布，行政長官會同行政會議通過
２００－２３年度高中低級別公務員及首長級公務員，劃一加薪２﹒５％，追溯至今年４月１日
。她明日將與四個公務員評議會職方代表會面，聽取回應，尋求行會最終決定，目標本立法會年
度完結前諮詢立法會及提交財委會審議。

＊薪酬趨勢淨指標只是六大因素之一＊

　　楊何蓓茵表示，公務員薪酬調整亦會影響非公務員合約僱員，以至政府資助機構所收到的資
助金撥款及其員工薪酬。因此政府決定大幅壓縮工作時間表，並於今屆行政會議的首次會議上，
處理公務員薪酬調整事宜。
　　她指，根據既定的年度公務員薪酬調整的機制，政府會考慮六大因素，包括薪酬趨勢淨指標
、經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、職方的薪酬調整要求和公務員士氣，以決定該
年度的薪酬調整幅度。

＊不擔心影響公務員士氣＊

　　她強調薪酬趨勢淨指標只是六個因素之一，並非必須跟隨的因素，過去香港亦曾因為經濟及
通脹等情況而有不同的決定。她指，今年的情況比較特別，第一季本港經濟在第五波疫情下受挫
。雖然近月營商氣氛及就業情況有改善，但整體經濟仍存有不確定性。考慮過往一年生活成本上
升、經濟狀況的變動、政府的財政狀況、２０２２年三個薪金級別的薪酬趨勢淨指標全為正數，
以及各級公務員均積極投入抗疫等情況，行政長官會同行政會議在平衡了所有相關因素後，提出
了劃一加薪２﹒５％的調整方案。她認為現時的方案是考慮到所有的因素後較好的平衡。
　　她不擔心今次決定會影響公務員士氣及人才流失，她相信公務員會了解當中的理據，公務員
既是香港一份子，也會盡量協助香港經濟復甦和復常，而行會也認同公務員的貢獻。她亦不認為
本港需要改變公務員薪酬調整機制。（ｃｌ）

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