【新冠肺炎】港府向葵青荃灣及離島區住戶派１９﹒９萬測試包

《經濟通通訊社５日專訊》因應葵青、荃灣及離島區採集到對２０１９冠狀病毒病病毒呈陽

性的污水樣本，民政事務總署今日表示，葵青民政事務處、荃灣民政事務處及離島民政事務處向

區內住戶、清潔及物管員工派發共約１９﹒９萬套２０１９冠狀病毒病快速測試套裝（快速測試

套裝）。民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。（ｃｌ）

