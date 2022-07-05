【新冠疫苗】勞福局局長冀院舍盡快提升第二劑接種率

《經濟通通訊社５日專訊》勞工及福利局局長孫玉菡表示，全港安老院及殘疾人士院舍的第

一劑接種率已於６月中旬超過九成，目前第二劑接種率已達八成三，社會福利署和衞生署正與相

關醫療隊伍緊密聯繫和合作，希望盡快提升第二劑接種率。雖然近期疫情再次波及院舍，但高接

種率對減少感染、重症和死亡至為關鍵。我呼籲院友按時接種新冠疫苗，護己護人。



＊今日視察安老院疫苗接種日＊



孫玉菡今日下午視察何文田一間安老院的新冠疫苗接種日，了解院舍外展疫苗接種工作的最

新進展。她 孫玉菡在鄰舍輔導會總幹事馮綉文陪同下先為院友打氣，並提醒院舍注意疫情發展

，繼續為員工和院友做好防疫措施。他其後視察到診註冊醫生為院友接種疫苗。連同今日接種的

約２０名院友，該院舍已分別有接近九成半及超過八成半院友接種一劑及兩劑新冠疫苗。

孫玉菡表示，新一屆政府會總結第五波疫情的經驗，並持續檢視加強院舍抗疫能力跨部門工

作小組在感染控制、改善通風、設立一站式電子平台和院舍專線，以及重啟暫託和檢疫中心等多

方面改善措施的落實情況，鞏固屏障，加強支援和協調，為應對疫情變化做好準備。（ｃｌ）

