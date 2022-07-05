《國企紅籌》康希諾（０６１８５）累斥逾１億人幣回購５０萬Ａ股

《經濟通通訊社５日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截至６月

３０日，通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式，以成交總金額約１﹒１４億元（人

民幣．下同）累計回購５０萬股Ａ股，佔總股本０﹒２０２１％。

該集團指，每股最高成交價為２６９﹒０７元每股最低成交價為１５８元。該集團於１月披

露斥不超過３億元回購Ａ股。（ｗｈ）

