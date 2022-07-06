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即市新聞

06/07/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》橫行發展，欠方向感；時而偏好，時而作淡

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。美股假期結束前，港股表現只算強差人意。昨天（５日）好
友大戶大部分時間佔了上風，卻見淡友大戶成功阻止港股的升幅擴大，令投資者不敢對後市有太
大的期望。於過去兩個交易日內，由於不少美資基金經理發假，港股交投萎縮，大市的動力減弱
。於好淡難分的局勢中，買賣雙方只於橫行區內進行拉鋸戰，時而偏好，時而偏淡，欠缺方向感

　　６月份期貨、期權到期後的首三個交易日，７月份恒指期貨與７月份國指期貨的收市位均低
位其大戶加權平均開倉水平，對未來個多星期的港股後市不利。不過，由於美股假期休市，加上
中美貿易關係有望獲得改善，我們可多看一、兩個交易日投資氣候與市況的變化，才作判斷。至
今本欄認為，港股中期後市仍會向好，但須等待新重大利好消息刺激，升勢才會變得明顯。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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