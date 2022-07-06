《星級輪證－鍾宛婷》匯控、海油急挫，留意高槓桿認購證博反彈

《星級輪證》外圍股市走勢動盪，英央行警告全球經濟前景「嚴重惡化」，引發市場擔憂經

濟步入衰退，美債息倒掛，油價應聲急跌，ＷＴＩ原油曾穿＄１００心理關口，中海油

（００８８３）插逾半成質穿＄１０水平。目前市場對油價前景看法仍存有分歧，部分大行認為

俄羅斯報復式減產，影響的供應缺口仍未解決，對油價有一定的支撐；相反另一方則擔憂經濟衰

退以致對油的需求下跌，油價因而受壓。根據星展早市即市資金流，中海油的好淡倉兩邊都有資

金部署，如果投資者短線博反彈可留意較高槓桿認購證１５３９３；如果睇淡可留意認沽證

２８７１３：



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中海油購１５３９３： 行使價１２﹒６６７元 到期日２０２２年１２月 有效槓桿約７﹒１

倍

中海油沽２８７１３： 行使價７﹒９４８元 到期日２０２２年０９月 有效槓桿約７倍

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銀行股捱沽，匯控（００００５）跌穿５０元水平，即市資金積極流入好倉博反彈，留意美

聯儲即將於今晚公布議息紀錄，如果投資者看好可留意較高槓桿認購證１５８０９：



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匯豐購１５８０９： 行使價５８﹒０５元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約１１﹒６倍

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資金湧入美元避險，金價受壓跌穿每盎斯１８００美元。在港上市的ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）亦低見半年低位，如果想趁低吸納可留意貼價長年期認購證 １８６８５，較適

合中長線部署：



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Ｓ金購１８６８５： 行使價１４２８元 到期日２０２３年０３月 有效槓桿約７倍

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＊筆者持有匯控



《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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