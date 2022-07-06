《專家之言－何志銘》多項負面因素礙投資氣氛，勿輕舉妄動為佳

《專家之言》通脹及衰退風險與美國聯儲局貨幣政策暫難改，受美國加息潮影響，隨著經濟

風險不斷上升，避險情緒升溫。俄烏局勢又未有改善跡象、中概股退市風波、內地疫情下嚴加封

控且再加上內地樓市不振及美國重啟加息和縮表等不利因素下，勢不利投資市場氣氛，的確令投

資者有點卻步，操作上建議勿輕舉妄動為佳。



＊市場觀望儲局會議紀錄，恒指不易突破２２５００點＊



至於外圍數據方面，近日美國６月標普製造業採購經理指數（ＰＭＩ）從５７顯著下降至

５２﹒４，遠遜於市場普遍預期，就製造業指數而言，產出指數為４９﹒６，新訂單指數為

４８﹒２，就業指數保持在５２﹒３，即盛衰分界線以上。另外提一提大家，美國聯儲局即將公

布６月份貨幣政策會議紀錄，市場觀望局方對高通脹及加息幅度的取態，投資者入市態度明顯轉

審慎。回至港股方面而言，恒指走來走去似乎短期仍難有明確方向，從技術走勢上恒指

２２５００點的阻力不易突破。《獨立股評人 何志銘》



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