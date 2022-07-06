《盤後部署》恒指失守百天線，油價跌勢開展，中海油走勢不妙

《經濟通通訊社６日專訊》英國政經形勢不穩，財相辛偉誠，聯同負責新冠防疫政策的衛生

大臣賈偉德，昨日（５日）雙雙宣布辭職，令首相約翰遜處境岌岌可危。英鎊兌美元跌

１﹒２３％至１﹒１９５２，歐元兌美元重挫１﹒５％至１﹒０２６５。港股外資金融股受累向

下，匯控（００００５）低開後未能扭轉劣勢，午後擴幅至超過４％，另一重磅友邦

（０１２９９）同樣於下午跌超過３％，拖累恒指下午曾一度跌超過５００點。最終匯控

（００００５）跌３﹒５４％，收報４９﹒１元；友邦（０１２９９）跌１﹒６３％，收報

８４﹒６元；港交所（００３８８）跌０﹒７％，收報３６７﹒８元。



＊油價急跌油股挫＊



英國政局緊張之際，美國同樣傳來利淡消息，阿特蘭大聯儲銀行指標預計美國第二季ＧＤＰ

將收縮２﹒１％，再加上第一季收縮１﹒６％，符合技術性衰退定義。隔晚油價借勢急劇回調，

紐油大跌逾８％穿１００美元關口，布油急挫９﹒５％。三桶油全日捱沽，中海油

（００８８３）於９﹒８元上演好淡大鬥法，下午爭持激烈，總成交急增至２２億元以上，最終

收報９﹒９元，跌４﹒８１％為全日最差表現藍籌。另外中石油（００８５７）跌４﹒３１％，

收報３﹒５５元；中石化（００３８６）跌０﹒８５％，收報３﹒５元。



＊上海疫情拖跌內需股＊



另外，上海近期確診個案上升，當地政府宣布多區進行「三日兩檢」，即三日內完成兩次核

酸檢測，每次相隔最少２４小時，零售股及餐飲股等內需股受挫；潤啤（００２９１）跌

３﹒８４％，收報５３﹒８５元；蒙牛（０２３１９）跌１﹒２９％，收報３８﹒４元；海底撈

（０６８６２）跌４％，收報１６﹒８２元。

恒指午後跌超過５００點後沽壓稍降，友邦及ＡＴＭ股收窄跌幅或回升，恒指收復部分跌幅

，最終收報２１５８６，跌２６６點或跌１﹒２２％，主板成交１４１２﹒５３億元。國指收報

７５４５，跌９６點或跌１﹒２６％。科指收報４８０１，跌５９點或跌１﹒２３％。

Ａ股升後回吐；上證綜合指數報３３５５，跌４８點或跌１﹒４３％，成交４８７４﹒７５

億元人民幣；深證成份指數報１２８１１，跌１６１點或跌１﹒２５％，成交５９９１﹒７２億

元人民幣。



＊恒指２１０００料有較大支持＊



美國聯儲局今晚公布６月份貨幣政策會議紀錄，且市場預期７月份將再加息０﹒７５厘，經

濟衰退陰霾下，亞洲股市表現疲弱，日、韓以跌市收場，加上Ａ股向淡，港股亦難獨善其身，最

終未能成功企穩百天線，後市主要聚焦即將公布的美國聯儲局會議紀錄及６月份非農數據，如數

據未能紓緩投資者對經濟衰退的預期，環球股將持續受壓。恒指今日尾市拉升，最終都未能守住

百天線，變相有較大回調機會，初步支持位先望６月底反彈前低位２１０００水平。

美國經濟衰退殺到，油價大幅急挫，紐油急跌並曾失守１００美元，三桶油全日受龐大沽壓

箝制，中海油、中石油未能扭轉墊底藍籌命運。近期中海油走勢尤其惡劣，過去四個交易日多次

挑戰廿天線不果，今日終借油價急跌回調整固。據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，中海油全日

主動買沽比率為４０比６０，全日總成交額較上日大增逾１４億元至２３﹒６９億元，主要集中

於９﹒８元水平附近爭持激烈，「血肉長城」抵擋下，中海油最終成功企穩９﹒８元，並遠離百

天線。

中海油今年以來未曾收低過百天線，成為中海油短期好淡關鍵移動平均線。然而，美國開展

的加息周期已為時數月，油價崩跌為市況逆轉的一大警號，一旦美國陷入經濟衰退，油價難以逞

強，未來油價向淡將非常不利油股，故現時不應急於撈底中海油，中線亦不宜持有。（ｈｃ）

