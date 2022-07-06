【俄烏開戰】北約簽署芬蘭和瑞典加盟協議，正式啟動北擴程序

《經濟通通訊社６日專訊》北約３０個成員國周二（５日）在位於比利時布魯塞爾的北約總
部，簽署芬蘭和瑞典加盟協議，正式啟動北約北擴程序。北約秘書長斯托爾滕貝格稱，瑞典和芬
蘭即日起將被視作受邀國家，可參與北約事務。
芬蘭外長哈維斯托和瑞典外相林德出席儀式，兩國加盟協議簽署後，將交由所有北約成員國
批准，可能需時數月。（ｊｆ）
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