  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2022 14:43

【俄烏開戰】俄下議院通過法案，欲向天然氣巨頭徵臨時暴利稅

　　《經濟通通訊社６日專訊》據報道，俄羅斯下議院周二通過法案，批准於９月至１１月間，
向俄天然氣巨頭Ｇａｚｐｒｏｍ徵收臨時暴利稅，可為俄羅斯帶來數百億美元的額外稅收。
　　報道指，俄烏戰爭導致歐洲天然氣價格今年上升１倍多，令Ｇａｚｐｒｏｍ獲取暴利。法案
要求該巨頭額外支付１﹒２５萬億盧布（約２２２億美元）的資源開採稅。但法案有待上議院和
總統普京簽署。（ｊｆ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
人氣文章大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易
人氣文章財經熱話06/07/2022
【商品外匯】鄭廣復：鎊匯1.20以下中長線值博　油價炒衰退恐見55美元
人氣文章財經熱話06/07/2022
《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金