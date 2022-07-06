【俄烏開戰】俄下議院通過法案，欲向天然氣巨頭徵臨時暴利稅

《經濟通通訊社６日專訊》據報道，俄羅斯下議院周二通過法案，批准於９月至１１月間，
向俄天然氣巨頭Ｇａｚｐｒｏｍ徵收臨時暴利稅，可為俄羅斯帶來數百億美元的額外稅收。
報道指，俄烏戰爭導致歐洲天然氣價格今年上升１倍多，令Ｇａｚｐｒｏｍ獲取暴利。法案
要求該巨頭額外支付１﹒２５萬億盧布（約２２２億美元）的資源開採稅。但法案有待上議院和
總統普京簽署。（ｊｆ）
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