【外圍經濟】馬來西亞央行加息２５個基點至２﹒２５厘

《經濟通通訊社６日專訊》馬來西亞央行周三宣布加息２５個基點至２﹒２５厘，是連續第

２次加息，符合經濟師預測，顯示馬國央行繼菲律賓等鄰國後，採取更為鷹派措施壓抑通脹。雖

然現時該國通脹率只有２﹒８％，但分析指出，食品價格漲幅達到２０１１年１０月以來最高。

如果政府沒有對一些商品設立價格上限，及增加雞肉和蛋類供應，通脹可能達到１１％。

（ｊｆ）

