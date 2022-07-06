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06/07/2022 15:21

【外圍經濟】馬來西亞央行加息２５個基點至２﹒２５厘

　　《經濟通通訊社６日專訊》馬來西亞央行周三宣布加息２５個基點至２﹒２５厘，是連續第
２次加息，符合經濟師預測，顯示馬國央行繼菲律賓等鄰國後，採取更為鷹派措施壓抑通脹。雖
然現時該國通脹率只有２﹒８％，但分析指出，食品價格漲幅達到２０１１年１０月以來最高。
如果政府沒有對一些商品設立價格上限，及增加雞肉和蛋類供應，通脹可能達到１１％。
（ｊｆ）

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