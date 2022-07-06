【外圍經濟】馬來西亞央行加息２５個基點至２﹒２５厘

《經濟通通訊社６日專訊》馬來西亞央行周三宣布加息２５個基點至２﹒２５厘，是連續第
２次加息，符合經濟師預測，顯示馬國央行繼菲律賓等鄰國後，採取更為鷹派措施壓抑通脹。雖
然現時該國通脹率只有２﹒８％，但分析指出，食品價格漲幅達到２０１１年１０月以來最高。
如果政府沒有對一些商品設立價格上限，及增加雞肉和蛋類供應，通脹可能達到１１％。
（ｊｆ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」 英鎊失守1.2關
|財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫 匯控渣打受累 低吸此其時?
|財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
|大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里 麥格理唱好騰訊網易
|財經熱話06/07/2022
【商品外匯】鄭廣復：鎊匯1.20以下中長線值博 油價炒衰退恐見55美元
|財經熱話06/07/2022
《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰