《台股攻略－黃振宇》台股續創新低，失守萬四點關口

《台股攻略》台股今日（６日）低開低收，投資者氣氛淡然，電子權值股持續向下，金融股

沽壓沉重，台塑四寶等傳統產業股紛紛下挫，其後反覆探底，指數大跌３６３﹒６９點，並以低

位１３９８５﹒５１點收市，失守萬四點關口，創２０２０年１２月以來收市新低，成交金額為

２４６６﹒９９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出１１６﹒６６億元。

電子權值股疲弱，台積電收４３５﹒５元，跌２﹒４％、聯發科收６０５元，跌１﹒６％、

鴻海收１００﹒５元，跌２％，廣達跌逾５％，聯詠、台達電、聯電均跌超過４％，欣興、瑞昱

亦跌逾３％。金融股受壓，國泰金、元大金、富邦金、中信金、國票金均跌逾３％。塑化股遭拋

售，台塑四寶全面倒地，南亞重挫８％，台塑跌逾７％，台塑化、台化亦跌逾２％，華夏跌

５﹒２％，國喬、台達化、亞聚、台聚均跌逾３％。元宇宙概念股早前急漲後回吐，位速、健策

同步跌停，驊訊、威鋒電子暴跌９％，亞信、宏達電、九暘均跌逾６％。百貨貿易股則成為資金

避風港，富邦媒漲停，收７５１元，寶雅亦同步漲停，收３９７﹒５元，上市百貨貿易類股指數

升１﹒８％。此外，食品股同樣受資金追捧，大飲升３﹒６％、福懋油升２﹒２％、統一升

１﹒３％、泰山升１％。近期通脹導致市場雜音頻傳，但Ａｄｉｄａｓ、Ｎｉｋｅ等品牌鞋廠仍

對市況展望樂觀，法人預計製鞋廠的志強－ＫＹ第二季收入可望達到４５億元，有望創單季新高

，連帶推升上半年收入亦創新高。由於面板廠聯詠受到客戶暫緩下單，以及驅動ＩＣ價格下滑影

響，其６月收入按年跌２９﹒５５％，創近１年半新低，而第二季收入亦未能達標。

台股受到外圍股市普遍下跌影響，市場投資氣氛轉淡，建議投資者保持審慎，不要急於撈底

，宜保留現金，靜待市場回暖才部署入市。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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