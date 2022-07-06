《窩輪豪情－梁業豪》藥明生物的阻力位與支持位何在？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

非必需性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現

為藥明生物（０２２６９）、百濟神州（０６１６０）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選匯控（００００５）、中海油（００８８３）與中石油（００８５７）。

明顯地，醫療保健股為現時港股超短期至長期最強勢的板塊，而當中藥明生物的表現更是一

支獨秀。該股昨天（５日）交投急增，顯示買賣雙方曾經進行激戰，８７﹒００元將可分出短期

後市好淡。過去５個交易日合計，８５﹒００元的累積自動對盤交易較多，持貨者須提防沽家已

對短期防線築於短水平。另一方面，８３﹒００元關口累積的自動對盤交易更多，理論上，該位

的支持力應較８５﹒００元的阻力為大。然而，萬一８３﹒００元關口支持正式失守，股價將難

免會呈現回吐。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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