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即市新聞

06/07/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》藥明生物的阻力位與支持位何在？

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
非必需性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為藥明生物（０２２６９）、百濟神州（０６１６０）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選匯控（００００５）、中海油（００８８３）與中石油（００８５７）。
　　明顯地，醫療保健股為現時港股超短期至長期最強勢的板塊，而當中藥明生物的表現更是一
支獨秀。該股昨天（５日）交投急增，顯示買賣雙方曾經進行激戰，８７﹒００元將可分出短期
後市好淡。過去５個交易日合計，８５﹒００元的累積自動對盤交易較多，持貨者須提防沽家已
對短期防線築於短水平。另一方面，８３﹒００元關口累積的自動對盤交易更多，理論上，該位
的支持力應較８５﹒００元的阻力為大。然而，萬一８３﹒００元關口支持正式失守，股價將難
免會呈現回吐。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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