《炒股戰記－施富》電力股真係發電喇！國泰要起飛小鵬勢開車？

《炒股戰記》富仔上次講完電力股係時候嚟料，呢排升得唔錯，潤電（００８３６）短線總

算到咗目標，攞番啲銀再買過其他股票。

另外有幾隻股票都同佢講住掰掰先：

泡泡瑪特（０９９９２）因應多個城市又準備收緊防控措施，見股價升到３９銀左右後唔係

好夠力再上，索性全數沽出獲利先。

京東（０９６１８）喺２６０銀樓上有好大阻力，加上呢排科技股環境唔太好，騰訊

（００７００）已經畀大股東逐步減持套現，一層疊一層，好易火燒連環船，全數沽出食胡先。

港鐵（０００６６）同中鐵（００３９０）擺咗一排，走勢上無乜起色，中鐵今日更加整咗

支大陰燭，連續幾日上唔番１００天線，實在唔對路，再唔止蝕真係輸鑊甘，兩隻股票都全數離

場。



＊國泰初步目標９﹒１銀＊



今日富仔加入三隻股票，先講國泰（００２９３）先。雖然香港疫情近排都ｋｅｅｐ住每日

過千單確診，但近幾日走勢似乎無再升得咁急。而且，國泰早前已經急住請番啲舊伙記番嚟，並

打算喺２０２２年尾將飛行地點加倍至約６０個，有意為嚟緊通關做好準備。瑞信預計，國泰客

乘量喺今年同出年將達至疫情前嘅１０％及８０％，並喺２０２４年達到１０３％，相信會維持

逐步復甦，上調集團今年同出年嘅盈利預測５８％同１５％，目標價亦由７﹒３銀升到８銀。

富仔另一個關注嘅係油價問題，事關依家全球蘊釀緊對經濟衰退嘅不安情緒，對油價點都有

一定打擊，油組又未知幾時同點樣增產，加上早排實在升得太癲，短期應該要回下先。油價跌咗

，相信會令國泰嘅燃料成本降低，對公司負擔減少，加上客運狀況有望逐步回復正常，都可以憧

憬下。

喺日線圖上，國泰由６月１７日低位７﹒５銀回升，到８﹒７銀水平有啲阻力，今日再跟住

魚缸回調，但收市仲浪得住喺１０天線上面，９ＲＳＩ都回番啲。富仔已經喺８﹒２５銀買入

４０００股，初步目標睇舊年６月１０號大陰燭嘅高位９﹒１銀水平，到價會沽３０００股，最

後１０００股就睇長啲，望到２０１９年嘅反彈高位１２銀左右。止蝕位方面，國泰股價過去多

次連續幾日跌穿１００天線後有排都番唔到家鄉，富仔覺得１００天線係國泰嘅最後防線，收市

失守７﹒６銀就離場。



＊小鵬下半季開車？＊



跟住就係小鵬（０９８６８）。雖然未如理想（０２０１５）同蔚來（０９８６６）發布新

車，但６月交付咗１５２９５架電動車，按年增長１３３％，按月亦增長５１％。今年第二季度

總交付３４４２２架電動車，喺中國造車新勢力品牌裏面，連續第四次季度交付排第一，表現非

常好。瑞信就話，小鵬第二季交付量略高於公司指引嘅３﹒１萬至３﹒４萬架車，並預期今年全

年交付量按年升８３％到１８萬輛，維持小鵬美股「跑贏大市」評級。

富仔下半季特別留意汽車股，因為佢受阿爺嘅「恩惠」實在太多喇，減乘用車購置稅、汽車

下鄉等一系列政策出台，希望谷多啲人舊車換新車。乘聯會亦預期，６月汽車行業銷量完成

２４４﹒７萬架，按年增長２０﹒９％，加埋復工復產效應下，汽車股下半年有望繼續開車。

小鵬喺造車新勢力當中，賣車情況同品牌效應唔錯，早排股價跟住車股開行ｔｕｒｂｏ踩上

去，由７８銀升到１４２﹒８銀，升勢非常誇張。股價呢排只係回咗些少，呢幾日更加浪喺２０

天線以上，仲要今日跌市下，小鵬只係跌少少，而現水平同年內高位１４２﹒８銀比較仍然值博

。富仔喺１２１銀買咗１０００股，短線目標１４２銀左右，到價會沽８００股，再上望睇

１６０銀，止蝕位定喺１００天線１１０銀水平。



＊港交所有力重上４００銀＊



最後一隻係港交所（００３８８）。早排中證監同香港證監會批准將ＥＴＦ納入互聯互通機

制，即係「ＥＴＦ通」。瑞銀就估計ＥＴＦ通對港交所收入可能帶嚟１％以內嘅增長，但相信未

來某個時候的嘅潛在擴張，會成為下一個關鍵催化劑，目標價由４７５銀調高１﹒０５％到

４８０銀。美銀就話，除咗ＥＴＦ通出台之外，見唔到阿爺有新政策支持，但隨住阿爺收緊海外

上市，加上舊年下半年基數較低，香港ＩＰＯ規模會喺今年下半年回升。

富仔覺得近一、兩年好多新股暗盤表現都麻麻哋，只不過，中概股喺美國除牌有排搞，加上

依家處於去全球化，中概股回流機會都好大，港交所ＣＥＯ歐冠昇亦相信更多美股中概股，將改

喺香港做第一上市。呢排又多番啲新股上市，好似快狗打車（０２２４６）、智雲健康

（０９９５５）、塗鴉智能（０２３９１）等，拖咗好耐嘅中國中免上市計劃亦預計喺今年第三

季展開，港交所相信仲有唔錯潛力。

喺日線圖上，港交所股價上星期一（６月２７日）衝到４０４﹒２銀後回落，但今日收市守

得住２０天線，而股價５月尾升破２０天線後沿該線反覆上升。目前１０、２０同５０天線都向

上，保力加通道未有收窄，富仔喺２０天線約３６５銀買咗７００股，短線目標４００銀左右，

到價沽５００股，最後２００股就望４３０銀左右，收低於２０天線則短線止蝕。





沽出之股份及盈虧



股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 盈虧（元）

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潤電 ６０００股 １４﹒４８ １７﹒１０ １５７２０

（００８３６）

泡泡瑪特 ４０００股 ３４﹒００ ３９﹒００ ２００００

（０９９９２）

京東 ５００股 ２４１﹒００ ２６５﹒００ １２０００

（０９６１８）

港鐵 ２０００股 ４２﹒００ ４１﹒００ －２０００

（０００６６）

中國中鐵 ５０００股 ５﹒４０ ５﹒００ －２０００

（００３９０）

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套現：４９８１００元



模擬投資組合（原有股票）



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒０３ ４﹒２２ ４２２００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６４﹒４０ ６４４００

（００８２３）

信義玻璃 ４０００股 １９﹒１４ １７﹒８６ ７１４４０

（００８６８）

微創機器人 ５００股 ２３﹒５０ ４３﹒４５ ２１７２５

（０２２５２）

康方生物 １０００股 １６﹒５０ ２７﹒１０ ２７１００

（０９９２６）

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模擬投資組合（新增股票）



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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國泰 ４０００股 ８﹒２５ ８﹒２９ ３３１６０

（００２９３）

港交所 ７００股 ３６５﹒００ ３６７﹒８０ ２５７４６０

（００３８８）

小鵬 １０００股 １２１﹒００ １２５﹒００ １２５０００

（０９８６８）

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股票市值 ： ６４２４８５元

剩餘現金 ： ３３４５１０元

組合淨值 ： ９７６９９５元



＊ 數據截至７月６日收市

