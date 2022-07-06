《談國論企－黎偉成》提高治理水平展現良勁善治新氣象

《談國論企》中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，於２０２２年７月１日主

持香港回歸祖國２５周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典職，發表的重要講話時對現屆

香港特區政府提出的四點「希望」，特別強調要展現「良政」和「善治」的新氣象，是為以遂提

高治理水平「希望」之願的重要力量。言簡意賅，任重道遠。



＊要打破官僚式程序要急事急辦惠民生＊



值得留意的，是習近平對香港特區所提出的兩個「四個」，頗有差別：（１）四個「必須」

，詳盡的論及「一國兩制」精神和原則，乃不要讓人誤解誤半誤談，是很有「必須」作如是舉；

而（２）四點「希望」，則簡明扼要地道出大方向，顯然是給予香港特別行政區政府有極大的彈

性和自由度，作高度自治，顯示對現屆特區政府在執行工作以達「希望」要求的高度信任和信心

。

四點「希望」中最重要的，當然是（一）第一點之要「著力提高治理水平，展現良政善治新

氣象」。治理問題，和治理水平，是香港多年來所出現的其中重大的結構性問題。最大的劣根性

，當然是官僚式的一直「死牛一邊頸」硬性堅持「程序公義」和「程序制度」，造成嚴重結構性

敗象，特別是（Ｉ）新冠肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９肆虐至２０２２初，主流變種病毒由

Ｄｅｌｔａ演變而為傳染力極強的Ｏｍｉｃｒｏｎ，上屆特區政府居然還是沿用所謂「程序制度

」以「應變」，結果（ｉ）社區大流行，尤其是院舍爆疫，林鄭政府還是要按「程序」處理，造

成長者離世者眾；更大問題，為林鄭由第五波疫情開始，一直口口聲聲說按「外國經驗」處理，

即「躺平」而非「動態清零」，對中央防疫抗疫政策陽奉陰違。

更大的「程序主義」麻煩，是（ｉｉ）惡疫在香港大擴散伊始，習近平已表高度關注和國家

會支持香港防疫抗疫，林鄭政府還是在香港幾何級的爆疫和一日的確診者數以萬計始向中央提援

助要求，卻以慢吞吞的以「程序制度」的「處事」，讓內地支持香港建方艙醫院、內地人員來港

參與檢疫工作和醫治工作，更大問題是按「程序制度」把內地運來的藥物等物資延後派發。

到如今，香港在第５波的疫情已有逾１２３萬人確診，和有近１萬人離世，就因「程序」累

事，充分顯示層層疊疊、煩煩鎖鎖的官僚制度和作風超級惡劣。此亦不離人之過，為什麼不急市

民之所急，在惡疫底下拋棄「程序」而急事急辦保港人生命健康？

「程序主義」所造成的日常治理運作，亦同樣出現十分重大問題（ＩＩ）不僅各個政府部門

以「程序主義」各自為政，跨部門問題更是「程序主義」得很，簡單的例子就是：有鳥兒倒斃於

路旁渠邊，善心市民向漁農處舉報，要求處理，但漁農處認為鳥死於渠邊，應該找渠務部，而渠

務部指道路的渠邊就要路政處，路政處認為是衛務衛生處的工作，個個部門推卸責任，是為「程

序」之「不允許」，簡簡單單的事情居然如是糟糕，難怪上屆香港特區政府在「防疫抗疫」工作

上有如斯重大敗筆，港人陷水深火熱劣境！



＊要不斷增強發展動能切實排解民生憂難＊



惡政不易改，尤其是可能有頗不少高官以至公務員，到如今還是「程序」很得，故中央支持

特別是李家超為主的有紀律部門背景者，成為第６屆特區政府的骨幹，此因紀律部門同樣有「程

序」制度，但每遇危患情況就肯定會以救急為主為先，「程序」慢說。此為香港特區政府要改善

管治工作的重要支持力量。

但李家超要破除層層疊疊的「程序主義」、「程序制度」的腐敗行為，又要保持有用和良性

的程序制度，有困難，又有可為之道。李家超等多位新官，是為紀律部門官員的表表者，更表若

有人阻礙正常政府工作就會請其離開崗位，十分直接了當，可視之為新氣象，確有望提高治理水

平和達至良政善治要求。

由是習近平提出的另三個「希望」，會有相當高度程度遂願，如：二是不斷增強發展動能，

充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。三是切實排解民生憂難，讓發展成果更多更公

平惠及全體市民。四是共同維護和諧穩定，共同創造更加美好的生活。

習近平指出：「中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。推進「一國兩制」在香港

的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分。堅信有偉大祖國的堅定支持，有「一國兩制」方針

的堅實保障，在實現我國第二個百年奮鬥目標的新征程上，香港一定能夠創造更大輝煌，一定能

夠同祖國人民一道共享中華民族偉大復興的榮光」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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