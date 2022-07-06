《異動股》油價急挫約９％，中石油、中海油開跌４％墊底藍籌

《經濟通通訊社６日專訊》中石油（００８５７）現價跌４﹒０４％，報３﹒５６元，該股

成交約５２６萬股，涉資１８７３萬元。中海油（００８８３）跌３﹒９４％，報９﹒９９元。

阿特蘭大聯儲銀行指標預計美國第二季ＧＤＰ將收縮２﹒１％，再加上第一季收縮１﹒６％

，符合技術性衰退定義。期油市場資金緊急退場；紐約期油跌８﹒２％或８﹒９３美元穿１００

元關口，收報每桶９９﹒５０美元，盤中低見９７﹒４３美元；布蘭特期油大挫９﹒５％或

１０﹒７３美元，收報每桶１０２﹒７７美元。

石油板全面受挫；海隆（０１６２３）跌３﹒８５％，報０﹒５元；中海油服

（０２８８３）跌１﹒５３％，報７﹒７４元；亞美能源（０２６８６）跌０﹒７４％，報

１﹒３５元；聯合能源（００４６７）跌１﹒０４％，報０﹒９５元。

現時，恒生指數報２１７７７，跌７５點或跌０﹒３５％，主板成交２６﹒３３億元。國企

指數報７６２３，跌１８點或跌０﹒２４％。恒生科技指數報４８６８，升６點或升０﹒１４％

。

即月期指新報２１７２５，升２０點，低水５３點。即月國指期貨報７５７４，升２１點，

低水５０點。即月科指期貨新報４８６５，升２７點，低水１２點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ３﹒５６元 跌４﹒０４％

中海油（００８８３） ９﹒９９元 跌３﹒９４％

中石化（００３８６） ３﹒５０元 跌０﹒８５％

海隆（０１６２３） ０﹒５０元 跌３﹒８５％

中海油服（０２８８３） ７﹒７４元 跌１﹒５３％

中化油服（０１０３３） ０﹒６０元 無升跌

亞美能源（０２６８６） １﹒３５元 跌０﹒７４％

聯合能源（００４６７） ０﹒９５元 跌１﹒０４％

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（ｈｃ）

