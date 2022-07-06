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即市新聞

06/07/2022 09:25

《異動股》油價急挫約９％，中石油、中海油開跌４％墊底藍籌

　　《經濟通通訊社６日專訊》中石油（００８５７）現價跌４﹒０４％，報３﹒５６元，該股
成交約５２６萬股，涉資１８７３萬元。中海油（００８８３）跌３﹒９４％，報９﹒９９元。
　　阿特蘭大聯儲銀行指標預計美國第二季ＧＤＰ將收縮２﹒１％，再加上第一季收縮１﹒６％
，符合技術性衰退定義。期油市場資金緊急退場；紐約期油跌８﹒２％或８﹒９３美元穿１００
元關口，收報每桶９９﹒５０美元，盤中低見９７﹒４３美元；布蘭特期油大挫９﹒５％或
１０﹒７３美元，收報每桶１０２﹒７７美元。
　　石油板全面受挫；海隆（０１６２３）跌３﹒８５％，報０﹒５元；中海油服
（０２８８３）跌１﹒５３％，報７﹒７４元；亞美能源（０２６８６）跌０﹒７４％，報
１﹒３５元；聯合能源（００４６７）跌１﹒０４％，報０﹒９５元。
　　現時，恒生指數報２１７７７，跌７５點或跌０﹒３５％，主板成交２６﹒３３億元。國企
指數報７６２３，跌１８點或跌０﹒２４％。恒生科技指數報４８６８，升６點或升０﹒１４％

　　即月期指新報２１７２５，升２０點，低水５３點。即月國指期貨報７５７４，升２１點，
低水５０點。即月科指期貨新報４８６５，升２７點，低水１２點。

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　３﹒５６元　跌４﹒０４％
　　中海油（００８８３）　　９﹒９９元　跌３﹒９４％
　　中石化（００３８６）　　３﹒５０元　跌０﹒８５％
　　海隆（０１６２３）　　　０﹒５０元　跌３﹒８５％
　　中海油服（０２８８３）　７﹒７４元　跌１﹒５３％
　　中化油服（０１０３３）　０﹒６０元　　　　無升跌
　　亞美能源（０２６８６）　１﹒３５元　跌０﹒７４％
　　聯合能源（００４６７）　０﹒９５元　跌１﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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