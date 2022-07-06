《異動股》匯控跌近３％，財相辭職拖累英鎊失守１﹒２美元關

《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒５５％，報４９﹒６元，該股成

交約３１５萬股，涉資１﹒５６億元；渣打（０２８８８）跌１﹒８３％，報５６﹒３元；友邦

（０１２９９）跌１﹒１％，報８５﹒０５元；港交所（００３８８）跌０﹒８６％，報

３６７﹒２元。

英國財相辛偉誠及衞生大臣賈偉德辭職，英鎊失守１﹒２美元關，低見１﹒１８９９美元，

跌１﹒８１％，每英鎊跌見９﹒３３８７港元。隔晚匯控在英國倫敦股市受挫，跌３﹒０８％，

收報５２３﹒１元。

現時，恒生指數報２１７７１，跌８１點或跌０﹒３７％，主板成交８１﹒６８億元。國企

指數報７６２６，跌１６點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４８８２，升２０點或升

０﹒４３％。

即月期指新報２１７２７，升２２點，低水４５點。即月國指期貨報７５８２，升２９點，

低水４４點。即月科指期貨新報４８８５，升４７點，高水３點。

上證綜合指數報３３８３，跌２０點或跌０﹒５９％，成交２６２﹒３４億元人民幣。

深證成份指數報１２９３４，跌３８點或跌０﹒３０％，成交１６１﹒７９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４９﹒６元 跌２﹒５５％

渣打（０２８８８） ５６﹒３元 跌１﹒８３％

友邦（０１２９９） ８５﹒０５元 跌１﹒１％

港交所（００３８８） ３６７﹒２元 跌０﹒８６％

中銀（０２３８８） ２９﹒７元 跌０﹒８３％

恒生（０００１１） １３４﹒３元 跌０﹒５２％

平保（０２３１８） ５２﹒５５元 跌１﹒４１％

建行（００９３９） ５﹒２２元 跌０﹒９５％

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（ｅｒ）

