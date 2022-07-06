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即市新聞

06/07/2022 09:33

《異動股》匯控跌近３％，財相辭職拖累英鎊失守１﹒２美元關

　　《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒５５％，報４９﹒６元，該股成
交約３１５萬股，涉資１﹒５６億元；渣打（０２８８８）跌１﹒８３％，報５６﹒３元；友邦
（０１２９９）跌１﹒１％，報８５﹒０５元；港交所（００３８８）跌０﹒８６％，報
３６７﹒２元。
　　英國財相辛偉誠及衞生大臣賈偉德辭職，英鎊失守１﹒２美元關，低見１﹒１８９９美元，
跌１﹒８１％，每英鎊跌見９﹒３３８７港元。隔晚匯控在英國倫敦股市受挫，跌３﹒０８％，
收報５２３﹒１元。
　　現時，恒生指數報２１７７１，跌８１點或跌０﹒３７％，主板成交８１﹒６８億元。國企
指數報７６２６，跌１６點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４８８２，升２０點或升
０﹒４３％。
　　即月期指新報２１７２７，升２２點，低水４５點。即月國指期貨報７５８２，升２９點，
低水４４點。即月科指期貨新報４８８５，升４７點，高水３點。
　　上證綜合指數報３３８３，跌２０點或跌０﹒５９％，成交２６２﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２９３４，跌３８點或跌０﹒３０％，成交１６１﹒７９億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　４９﹒６元　跌２﹒５５％
　　渣打（０２８８８）　　　５６﹒３元　跌１﹒８３％
　　友邦（０１２９９）　　８５﹒０５元　　跌１﹒１％
　　港交所（００３８８）　３６７﹒２元　跌０﹒８６％
　　中銀（０２３８８）　　　２９﹒７元　跌０﹒８３％
　　恒生（０００１１）　　１３４﹒３元　跌０﹒５２％
　　平保（０２３１８）　　５２﹒５５元　跌１﹒４１％
　　建行（００９３９）　　　５﹒２２元　跌０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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