《異動股》匯控跌近３％，財相辭職拖累英鎊失守１﹒２美元關

《經濟通通訊社６日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒５５％，報４９﹒６元，該股成
交約３１５萬股，涉資１﹒５６億元；渣打（０２８８８）跌１﹒８３％，報５６﹒３元；友邦
（０１２９９）跌１﹒１％，報８５﹒０５元；港交所（００３８８）跌０﹒８６％，報
３６７﹒２元。
英國財相辛偉誠及衞生大臣賈偉德辭職，英鎊失守１﹒２美元關，低見１﹒１８９９美元，
跌１﹒８１％，每英鎊跌見９﹒３３８７港元。隔晚匯控在英國倫敦股市受挫，跌３﹒０８％，
收報５２３﹒１元。
現時，恒生指數報２１７７１，跌８１點或跌０﹒３７％，主板成交８１﹒６８億元。國企
指數報７６２６，跌１６點或跌０﹒２１％。恒生科技指數報４８８２，升２０點或升
０﹒４３％。
即月期指新報２１７２７，升２２點，低水４５點。即月國指期貨報７５８２，升２９點，
低水４４點。即月科指期貨新報４８８５，升４７點，高水３點。
上證綜合指數報３３８３，跌２０點或跌０﹒５９％，成交２６２﹒３４億元人民幣。
深證成份指數報１２９３４，跌３８點或跌０﹒３０％，成交１６１﹒７９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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匯控（００００５） ４９﹒６元 跌２﹒５５％
渣打（０２８８８） ５６﹒３元 跌１﹒８３％
友邦（０１２９９） ８５﹒０５元 跌１﹒１％
港交所（００３８８） ３６７﹒２元 跌０﹒８６％
中銀（０２３８８） ２９﹒７元 跌０﹒８３％
恒生（０００１１） １３４﹒３元 跌０﹒５２％
平保（０２３１８） ５２﹒５５元 跌１﹒４１％
建行（００９３９） ５﹒２２元 跌０﹒９５％
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（ｅｒ）
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