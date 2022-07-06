午後恒指跌幅擴大至逾５００點，友邦跌幅加劇拖累大市

《經濟通通訊社６日專訊》英國執政保守黨內閣２號人物的財相辛偉誠，聯同負責新冠防疫

政策的衛生大臣賈偉德，周二（５日）雙雙宣布辭職，為首相約翰遜帶來新一波下台壓力，消息

拖累英鎊兌美元跌１﹒２３％至１﹒１９５２。今早匯控（００００５）顯著受壓，午後友邦

（０１２９９）沽壓加劇，兩大重磅金融股拖累大市跌逾５００點；現時匯控（００００５）跌

４﹒０３％，報４８﹒８５元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅６﹒１５％；友邦

（０１２９９）跌３﹒２％，報８３﹒２５元；港交所（００３８８）跌１﹒５７％，報

３６４﹒６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒５４％。



＊美國衰退震油價＊



阿特蘭大聯儲銀行指標預計美國第二季ＧＤＰ將收縮２﹒１％，再加上第一季收縮１﹒６％

，符合技術性衰退定義，紐約期油大跌８﹒２％或８﹒９３美元穿１００元關口，收報每桶

９９﹒５０美元；布蘭特期油大挫９﹒５％或１０﹒７３美元，收報每桶１０２﹒７７美元。消

息拖累油股向下，中石油（００８５７）及中海油（００８８３）於關鍵支持位爭持激烈；中海

油（００８８３）跌５﹒９６％，報９﹒７８元；中石油（００８５７）跌５﹒６６％，報

３﹒５元；中石化（００３８６）跌１﹒７％，報３﹒４７元，以現價計，該股暫連跌２日，累

計跌幅１﹒９８％。



＊防疫拖累內需股＊



上海因近期確診個案上升，當地政府宣布多區進行「三日兩檢」，即三日內完成兩次核酸檢

測，每次相隔最少２４小時。內需及餐飲股再遭拖累向下；潤啤（００２９１）跌５﹒１８％，

報５３﹒１元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒２３％；海底撈（０６８６２）跌

６﹒０５％，報１６﹒４６元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅１２﹒７３％；蒙牛

（０２３１９）跌３﹒３４％，報３７﹒６元。

此外，國家發改委昨日表示，正研究啟動投放中央豬肉儲備，並指導地方適時聯動投放儲備

，以遏近期急升的豬肉價格，豬肉股受壓；萬洲（００２８８）跌５﹒２９％，報５﹒７３元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅５﹒７６％；中糧家佳康（０１６１０）跌５﹒７２％，

報３﹒７９元。



＊恒指大跌５００點＊



現時，恒生指數報２１３５０，跌５０２點或跌２﹒３０％，主板成交９４９﹒４５億元。

國企指數報７４５３，跌１８８點或跌２﹒４７％。恒生科技指數報４７３０，跌１３０點或跌

２﹒６９％。

即月期指新報２１３０７，跌３９８點，低水４３點。即月國指期貨報７４０８，跌１４５

點，低水４６點。即月科指期貨新報４７２９，跌１０９點，高水５點。

上證綜合指數報３３４１，跌６２點或跌１﹒８２％，成交３９２１﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１２７５７，跌２１５點或跌１﹒６６％，成交４８１７﹒６６億元人民幣

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表列十大跌幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） ９﹒７８元 跌５﹒９６％

海底撈（０６８６２） １６﹒４６元 跌６﹒０５％

中國宏橋（０１３７８） ８﹒３０元 跌５﹒６８％

京東集團（０９６１８） ２４５﹒４０元 跌５﹒６９％

中石油（００８５７） ３﹒５０元 跌５﹒６６％

萬洲（００２８８） ５﹒７３元 跌５﹒２９％

潤啤（００２９１） ５３﹒１０元 跌５﹒１８％

潤地（０１１０９） ３５﹒１０元 跌４﹒３６％

舜宇（０２３８２） １０９﹒１０元 跌４﹒１３％

安踏（０２０２０） ９４﹒３０元 跌４﹒２２％

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（ｈｃ）

