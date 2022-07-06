【新冠肺炎】上海文旅局：ＫＴＶ場所暫緩開放

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕６日上海專電》由於上海此輪疫情牽涉到多間違規營業的
ＫＴＶ，上海市文旅局副局長金雷今日在上海疫情防控發布會上表示，上海ＫＴＶ場所暫緩開放
，其他場所如遊藝、網吧、密室劇本殺、棋牌室等場所根據各區疫情防控形勢，嚴而有序逐步開
放。
對於此次疫情涉及的上海曹港娛樂有限公司的自由港量販ＫＴＶ和耕耘茶室（也稱做Ｋ萊米
唱吧），普陀區已組成聯合調查組對其違法行為進行立案調查。
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