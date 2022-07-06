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即市新聞

06/07/2022 12:05

《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博，恒指後市料下試２０７００

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２１５５４，跌２９８點或１﹒３７％，主板
成交７４７﹒０３億元。恒生中國企業指數報７５２７，跌１１５點或１﹒５１％。恒生科技指
數報４８０６，跌５４點或１﹒１３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及藥明
生物（０２２６９）；騰訊控股收報３４５﹒８元，跌３元或０﹒８６％，成交３９﹒５５億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報１１６﹒８元，升１﹒６元或１﹒３９％，成交３１﹒１７億元；藥明生
物收報８２﹒９元，升０﹒３元或０﹒３６％，成交１７﹒９９億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１９５﹒７元，跌２元或
１﹒０１％，成交１４﹒６６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

　
＊溫鋼城：中海油短線目標１１元＊
　
　　隔晚油價急挫逾９％，拖累三桶油早段下滑，中石油（００８５７）、中海油
（００８８３）曾跌逾５％。ｉＦＡＳＴ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經
濟通通訊社》表示，市場加深對經濟衰退的憂慮，大宗商品價格受挫，加上政府解決挪威工人罷
工問題，導致油價隔晚受壓。他續指，雖然經濟衰退的憂慮對油價傷害頗大，但俄烏戰事持續多
時，至今維持僵局，油組又未能如常增產，原油供不應求下，油價估計不會大幅回調，短線料在
每桶１００美元附近上落。
　　三桶油部署方面，溫鋼城指中海油６月尾曾在９﹒８元附近有支持，今天早段尚未跌穿６月
２４日低位９﹒７６元，現價可買入，短線目標１１元，若收市失守９元就止蝕。至於中石油及
中石化（００３８６），溫鋼城認為兩者股價走勢偏弱，當中中石化從事上游業務，受經濟衰退
影響較大，即使預測周息率達１２厘，仍不建議投資者部署。
　
＊恒指料回至２０７００＊
　
　　大市方面，恒指今天低開７５點報２１７７７，之後跌幅擴大至逾３００點。溫鋼城表示，
慶回歸風潮已完結，北水上日已錄得資金淨流出，為港股帶來打擊，近期市場亦較關注經濟萎縮
的問題，資金部署上以短炒為主，「見低位撈，高位就沽」，以致港股走勢近期維持區間上落。
他預期，恒指短線會回調至２０７００。（ｅｒ）

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