《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博，恒指後市料下試２０７００

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２１５５４，跌２９８點或１﹒３７％，主板

成交７４７﹒０３億元。恒生中國企業指數報７５２７，跌１１５點或１﹒５１％。恒生科技指

數報４８０６，跌５４點或１﹒１３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及藥明

生物（０２２６９）；騰訊控股收報３４５﹒８元，跌３元或０﹒８６％，成交３９﹒５５億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報１１６﹒８元，升１﹒６元或１﹒３９％，成交３１﹒１７億元；藥明生

物收報８２﹒９元，升０﹒３元或０﹒３６％，成交１７﹒９９億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１９５﹒７元，跌２元或

１﹒０１％，成交１４﹒６６億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

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＊溫鋼城：中海油短線目標１１元＊



隔晚油價急挫逾９％，拖累三桶油早段下滑，中石油（００８５７）、中海油

（００８８３）曾跌逾５％。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經

濟通通訊社》表示，市場加深對經濟衰退的憂慮，大宗商品價格受挫，加上政府解決挪威工人罷

工問題，導致油價隔晚受壓。他續指，雖然經濟衰退的憂慮對油價傷害頗大，但俄烏戰事持續多

時，至今維持僵局，油組又未能如常增產，原油供不應求下，油價估計不會大幅回調，短線料在

每桶１００美元附近上落。

三桶油部署方面，溫鋼城指中海油６月尾曾在９﹒８元附近有支持，今天早段尚未跌穿６月

２４日低位９﹒７６元，現價可買入，短線目標１１元，若收市失守９元就止蝕。至於中石油及

中石化（００３８６），溫鋼城認為兩者股價走勢偏弱，當中中石化從事上游業務，受經濟衰退

影響較大，即使預測周息率達１２厘，仍不建議投資者部署。



＊恒指料回至２０７００＊



大市方面，恒指今天低開７５點報２１７７７，之後跌幅擴大至逾３００點。溫鋼城表示，

慶回歸風潮已完結，北水上日已錄得資金淨流出，為港股帶來打擊，近期市場亦較關注經濟萎縮

的問題，資金部署上以短炒為主，「見低位撈，高位就沽」，以致港股走勢近期維持區間上落。

他預期，恒指短線會回調至２０７００。（ｅｒ）

