【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７億人幣，買華能國電沽美團

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開７５點，報２１７７７點。最高跌１９點報

２１８３３點，最低跌５６６點報２１２８６點。恒指收報２１５８６點，跌２６６點或

１﹒２２％。

按額度計算，北水全日淨流入１１﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是華能國際

電力股份（００９０２）、信達生物（０１８０１）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出最多的

依次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交１４１２﹒５３億元增加１５﹒２％。其中港股通成交３５５﹒２億元，佔總成交

２５﹒１％。



＊華能國電與控股公司設４新能源公司＊



華能國電公布，出資３１﹒７８億人民幣與控股股東分佔７０％和３０％股權方式設立４間

新能源公司。

該集團指，為提高清潔能源裝機佔比，優化產業結構以及滿足項目的開發建設要求，爭取後

續在周邊的其他項目資源，擬成立進賢公司、永新公司、吉林清潔能源公司和華石公司，每間公

司註冊資本介乎１﹒６億至３０億人民幣。該集團指，出資將由本身資金支付對價，各項目公司

將成為其關連附屬公司，其財務業績將會併入該集團財務報表。至於華能集團就成立有關公司出

資１３﹒６２億人民幣。

華能國際電力股份升２﹒９６％報４﹒１８元，北水淨買入１﹒９億元；信達生物跌

２﹒０５％報３８﹒１５元，北水淨買入１﹒５億元；協鑫科技跌０﹒７８％報３﹒８３元，北

水淨買入１﹒４億元。

美團跌０﹒９１％報１９５﹒９元，北水淨賣出５﹒４億元；吉利汽車跌２﹒５％報

１６﹒４元，北水淨賣出３﹒１億元；中國海洋石油跌４﹒８１％報９﹒９元，北水淨賣出

２﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華能國際電力股份 （００９０２） １﹒９３

信達生物 （０１８０１） １﹒５０

協鑫科技 （０３８００） １﹒４２

中國神華 （０１０８８） ０﹒４５

比亞迪股份 （０１２１１） ０﹒４３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －５﹒４２

吉利汽車 （００１７５） －３﹒１０

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒９２

長城汽車 （０２３３３） －２﹒８６

李寧 （０２３３１） －２﹒４７

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