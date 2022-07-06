  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７億人幣，買華能國電沽美團

　　《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開７５點，報２１７７７點。最高跌１９點報
２１８３３點，最低跌５６６點報２１２８６點。恒指收報２１５８６點，跌２６６點或
１﹒２２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１１﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是華能國際
電力股份（００９０２）、信達生物（０１８０１）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、吉利汽車（００１７５）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交１４１２﹒５３億元增加１５﹒２％。其中港股通成交３５５﹒２億元，佔總成交
２５﹒１％。

＊華能國電與控股公司設４新能源公司＊

　　華能國電公布，出資３１﹒７８億人民幣與控股股東分佔７０％和３０％股權方式設立４間
新能源公司。
　　該集團指，為提高清潔能源裝機佔比，優化產業結構以及滿足項目的開發建設要求，爭取後
續在周邊的其他項目資源，擬成立進賢公司、永新公司、吉林清潔能源公司和華石公司，每間公
司註冊資本介乎１﹒６億至３０億人民幣。該集團指，出資將由本身資金支付對價，各項目公司
將成為其關連附屬公司，其財務業績將會併入該集團財務報表。至於華能集團就成立有關公司出
資１３﹒６２億人民幣。
　　華能國際電力股份升２﹒９６％報４﹒１８元，北水淨買入１﹒９億元；信達生物跌
２﹒０５％報３８﹒１５元，北水淨買入１﹒５億元；協鑫科技跌０﹒７８％報３﹒８３元，北
水淨買入１﹒４億元。
　　美團跌０﹒９１％報１９５﹒９元，北水淨賣出５﹒４億元；吉利汽車跌２﹒５％報
１６﹒４元，北水淨賣出３﹒１億元；中國海洋石油跌４﹒８１％報９﹒９元，北水淨賣出
２﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　　１﹒９３
　　信達生物　　　　　（０１８０１）　　　　　　１﹒５０
　　協鑫科技　　　　　（０３８００）　　　　　　１﹒４２
　　中國神華　　　　　（０１０８８）　　　　　　０﹒４５
　　比亞迪股份　　　　（０１２１１）　　　　　　０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒４２
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－３﹒１０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒９２
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－２﹒８６
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－２﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事06/07/2022
《神州經脈》傳白宮僅取消少量中國貨關稅　疫情多點再爆A場疲弱
人氣文章財經熱話06/07/2022
大行齊升目標價兼憧憬改在港第一上市　阿里逆市造好
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
人氣文章大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金