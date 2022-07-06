《美元走勢－羅明立》不滿約翰遜的聲音漸多，英鎊或趨１﹒１５

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒６１ １３５﹒７７ １３５﹒０２

歐元╱美元 １﹒０２７１ １﹒０２７６ １﹒０２３８

英鎊╱美元 １﹒１９８２ １﹒１９８４ １﹒１９１１

美元╱瑞郎 ０﹒９６８９ ０﹒９６９０ ０﹒９６７１

美元╱港元 ７﹒８４６９ ７﹒８４７７ ７﹒８４５７

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《美元走勢》美國５月工廠訂單按月升１﹒６％，好過市場預期。周二美元大幅造好，市場

越發擔心在消費信心減弱而利率持續上升的情況下，美國將無可避免要出現經濟衰退，美匯指數

大漲至１０６﹒８０附近，非美貨幣及油金價格都下跌，市場關注明日（７日）凌晨公布的聯儲

局６月會議紀要以及周五（８日）的就業數據。

非美貨幣全面下挫，歐元跌穿５月以來兩次的低位１﹒０３４０╱６０後跌多１００點，澳

紐加元亦受壓，澳紐元都跌至超過兩年的低位。現時的通脹很大程度是由俄烏戰事跟疫情影響到

供應鏈，全球央行的大幅度收水對經濟帶來更大的衝擊，資金短期將繼續流入美債避險，相信美

匯仍然有機會走高，最好待調至１０５﹒００╱５０吸納。

英鎊昨日（５日）曾經失守１﹒１９，當地通脹嚴峻而經濟增長顯著放緩，首相約翰遜的內

閣兩名重要閣員請辭，主要是對首相管治能力的質疑，將進一步削弱其威信，民調亦顯示無論在

黨內或民間，不滿約翰遜的聲音越來越多，但估計不會主動下台，對政府施政則肯定不是好事，

英鎊或要向１﹒１５進發。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０３１０ １﹒０２００ １﹒０３６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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