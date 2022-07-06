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06/07/2022 14:25

【紓困措施】臨時失業支援接約４７萬宗申請，１２﹒８萬宗未獲批

　　《經濟通通訊社６日專訊》勞工及福利局局長孫玉菡書面答覆議員提問時表示，「臨時失業
支援」計劃收到４７萬宗申請，截至６月２４日，該計劃共批出約３４﹒２萬宗申請，未獲批的
１２﹒８萬宗申請中，約四成即５１﹒９４萬宗因申請資料未能證明符合資格而被拒。
　　其餘被拒的原因包括去年１０－１２月期間月入不符合２７００元至３萬元的要求
（３﹒６２萬宗）、報稱被僱主要求短暫停工，但工作處所並非受限於第５９９Ｆ章的指定處所
（約２﹒１萬宗）以及提交申請時，失業╱停工日數少於規定（當中政府已行使酌情權審批失業
╱停工只有２８或２９天的個案）（１﹒２３萬宗）。
　　另外，在４７萬宗申請中，約１３萬申請人在申請表格報稱「受僱於受第５９９Ｆ章所限的
指定處所」，另約３３萬人則報稱「已失業至少連續３０天」。符合資格而最終獲批的３４﹒２
萬宗個案，包含失業、被僱主要求短暫停工，以及在失業期內從事少量散工的人士，涵蓋範圍橫
跨統計處有關失業和就業不足的定義，事實上，該計劃所批宗數，與今年２－４月的失業及就業
不足總人數相若。（ｃｌ）

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