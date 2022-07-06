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06/07/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１５０８點，升２點，低水７９點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５００點，跌６點，低水８７點
，最新報２１５０８點，升２點，低水７９點，合約成交７５５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７４８０點，跌９點，低水６６點，最新報７４８８點，跌
１點，低水５８點，合約成交３０５張。

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