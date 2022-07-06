《再戰明天》英倫銀行委員發表講話，美國公布貿易收支

《經濟通通訊社６日專訊》英倫銀行委員發表講話，及美國公布貿易收支，料為周四（７日

）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，俄羅斯外長拉夫羅夫參加二十國集團（Ｇ２０）外長會議。本港時

間周四３：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在歐洲銀行聯盟（ＥＢＦ）組織的第

六屆單一監管機制（ＳＳＭ）和ＥＢＦ董事會對話中發表主題演講並參加會後問答環節。

４：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩就當前貨幣政策問題發表講話。５：４５ｐｍ

，歐洲央行管委連恩在ＯＥＣＤ生產力全球論壇２０２２年度會議上參加主題為「後疫情時代加

速綠色轉型：對生產力影響幾何」的高級別政策小組討論。



＊澳洲公布進出口數據，德國公布工業生產＊



數據方面，周四本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布５月出口，月率升幅料由１％擴大至２％

；５月進口月率料由下滑１％改善至升３％；５月貿易收支料由１０５億澳元升至１０７億澳元

。本港時間１：００ｐｍ，日本公布５月同時指標，料由９６﹒８降至９５﹒５；５月領先指標

料由１０２﹒９降至１０１﹒５。本港時間２：００ｐｍ，德國公布５月工業生產，年率跌幅料

由２﹒２％收窄至１﹒８％，月率升幅料由０﹒７％收窄至０﹒４％。本港時間２：３０ｐｍ，

澳洲公布６月外匯儲備。本港時間８：１５ｐｍ，美國公布６月ＡＤＰ就業變動，料由１３萬升

至１８萬。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布５月貿易收支，料由負８７１億美元收窄至負

８４９億美元；連續申請失業救濟金人數料由１３３萬升至１３３萬；首次申請失業救濟金人數

料由２３萬降至２３萬。（ｗａ）

