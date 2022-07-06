【答問大會】李家超：希望能按青年不同需要作宏觀地幫助

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超今日首次出席立法會答問會，他表示，香港在教

育等方面某程度上讓外國勢力荼毒學生，而在２０１９年受到嚴重傷害後，認為在這方面要做更

多工作，未來匯集更多青年成功的故事，應該為此而感到驕傲，並作主動提醒，亦用不同的平台

及民間組織去做。

他續指，青年為香港的未來，當然要聆聽他們的意見，希望能按青年不同的需要，以宏觀地

幫助他們。（ｂｎ）



