  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2022 10:52

【答問大會】李家超：希望能按青年不同需要作宏觀地幫助

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超今日首次出席立法會答問會，他表示，香港在教
育等方面某程度上讓外國勢力荼毒學生，而在２０１９年受到嚴重傷害後，認為在這方面要做更
多工作，未來匯集更多青年成功的故事，應該為此而感到驕傲，並作主動提醒，亦用不同的平台
及民間組織去做。
　　他續指，青年為香港的未來，當然要聆聽他們的意見，希望能按青年不同的需要，以宏觀地
幫助他們。（ｂｎ）
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情06/07/2022
【答問大會】李家超倡每月舉行前廳交流會　擬設「特首政策組」
人氣文章開市Good Morning06/07/2022
熊麗萍料油價百美元有支持　中海油9.6-9.7元可上車
人氣文章財經熱話06/07/2022
【虛幣世界】比特幣走勢企穩，遊戲幣略有追捧
人氣文章中國故事05/07/2022
《神州經脈》劉鶴耶倫通話關切撤關稅　財新服務業PMI十個月高
人氣文章市場動向05/07/2022
由經濟通主辦、信安贊助【人人都講ESG 何謂真ESG？】網上講座
人氣文章FOCUS05/07/2022
【FOCUS】促銷浪接浪證需求慘淡　債市押注明年減息半厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金