恒生投資管理料中港股市下半年或跑贏環球股市

《經濟通通訊社６日專訊》恒生投資管理公布今年第三季投資市場展望，恒生投資管理董事

兼投資總監薛永輝表示，年初至今環球大部分資產總回報均錄得負回報，但預期隨著內地房地產

市場採取舒緩政策以及中國採取寬鬆的貨幣政策等，預期今年下半年中港股市可能跑贏環球股市

，又指現時恒指的市帳率（Ｐｒｉｃｅ－ｔｏ－Ｂｏｏｋ Ｒａｔｉｏ）處於約０﹒９倍水平，

認為估值便宜，預期今年下半年港股方向向上。

他預期，今年內地實際財赤將高於目標以支撐經濟，看好新能源汽車及經濟重啟概念板塊，

認為新能源汽車板塊持續受國策支持，而中國放寬封控措施，亦有利促進消費。

他建議投資者採取「核心投資策略＋戰術性投資策略」策略，核心投資策略為專注投資得益

於中國長遠結構性增長的股票，以及受惠於政策支持的板塊，如受惠於內循環及經濟重啟的內需

股，高質素非必需消費品；高科技產業，如人工智能、５Ｇ通訊、自動化製造、半導體、軟件等

；環境保護政策，如新能源生產、新能源車零件、新能源汽車製造等。

他續指，在戰術性投資策略方面，適時加入戰術性股票，如必需消費品，其需求較不易受到

經濟影響，並可以有效將成本轉移給客戶的個別公司（啤酒、白酒乳製品等）；電信和工業，即

基礎設施相關業務；金融方面，即個別銀行金融股，以港股為主。（ｂｎ）











