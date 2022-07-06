【答問大會】李家超：防疫不同意躺平，以務實態度與內地商討通關

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超今日首次出席立法會特首答問會，他表示在防疫

方面不同意「躺平」，會有效應用核酸檢測，考慮擴大對科學的應用，減少檢疫的不便。

李家超又指，深知與內地通關的困難，會以務實態度與內地商討，做到風險可控，港府會首

先探討有限度的安排。（ｈｙ）

