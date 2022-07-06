【答問大會】李家超：防疫不同意躺平，以務實態度與內地商討通關

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超今日首次出席立法會特首答問會，他表示在防疫
方面不同意「躺平」，會有效應用核酸檢測，考慮擴大對科學的應用，減少檢疫的不便。
李家超又指，深知與內地通關的困難，會以務實態度與內地商討，做到風險可控，港府會首
先探討有限度的安排。（ｈｙ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話06/07/2022
【虛幣世界】比特幣走勢企穩，遊戲幣略有追捧
|中國故事05/07/2022
《神州經脈》劉鶴耶倫通話關切撤關稅 財新服務業PMI十個月高
|市場動向05/07/2022
由經濟通主辦、信安贊助【人人都講ESG 何謂真ESG？】網上講座
|FOCUS05/07/2022
【FOCUS】促銷浪接浪證需求慘淡 債市押注明年減息半厘
|財經熱話05/07/2022
傳美將撤部分對華關稅兼內地經濟數據向好 看好港股A股後市可吼ETF
|財經熱話05/07/2022
【大國博弈】李振豪料取消關稅機會大 利好美股7月行情！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰