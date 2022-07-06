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06/07/2022 09:50

【答問大會】李家超：防疫不同意躺平，以務實態度與內地商討通關

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超今日首次出席立法會特首答問會，他表示在防疫
方面不同意「躺平」，會有效應用核酸檢測，考慮擴大對科學的應用，減少檢疫的不便。
　　李家超又指，深知與內地通關的困難，會以務實態度與內地商討，做到風險可控，港府會首
先探討有限度的安排。（ｈｙ）

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