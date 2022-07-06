【答問大會】李家超：保護兒童老人責無旁貸，與勞福局多方面交流

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超上任後首次出席答問大會，他回應議員問題時指
，保護兒童、老人政府政府責無旁貸，香港法例如何在當有問題發生時有足夠措施處理問題，針
對虐兒問題，照顧兒童有法律要求，亦有監管措施，過往政府施政出現問題，除了法律方面，亦
在執行方面，每個單位都應該有一套政府確認有效的監管措施，會與勞福局多方面交流，抽查個
案紀錄，希望第一時間照顧兒童、老人。（ｈｙ）
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