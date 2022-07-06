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06/07/2022 10:14

【答問大會】李家超：與內地通關以減少不便為原則，考慮中途方案

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官李家超今日首次出席立法會特首答問會。他表示，與內
地通關及與外地接軌重要，但要確保衞生安全風險，他稱自己在競選時已將與外地通關事宜放在
心中，認同醫務衞生局局長盧寵茂所指，用最有效的方法篩選沒有確診的人士，盧寵茂已按數據
分析，其中包括處理好檢疫日子，但強調要按部就班。
　　至於內地通關方面，李家超指第四波疫情尾聲時曾達成協議，強調對方很在乎互信，將對方
問題看成自己問題，包括風險要可控可追，以減少不便為原則，以及考慮其他中途方案，他強調
不會抹殺任何可能性，在考慮實際方案期間，不希望市民有錯覺是最終方案。

＊香港長者比例較高，通關要風險可控＊

　　有議員提到現時香港的隔離檢疫措施為旅客、外地港人帶來不便，建議政府縮短居家檢疫、
酒店檢疫期，高風險地區維持７日酒店檢疫、中風險地區縮短為「４＋３」（４日酒店檢疫及３
日居家檢疫）、低風險地區縮短為７日居家檢疫。
　　李家超回應指，香港和其他地方有不同因素，本港長者比例比其他地方高、密度高，存在風
險。他強調重視香港和外國接軌、減低旅客返港不便，又重視香港競爭力，將檢視現時檢疫安排
，集中酒店檢疫的數字，了解有甚麼方案可控、外防輸入，認真要求衞生局盡快檢視，希望儘早
知道結果。（ｈｙ）

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