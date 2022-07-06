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即市新聞

06/07/2022 16:35

《小傳日記》中免傳今年第三季上市，港交所感到很興奮？

　　《小傳日記》今日魚缸最多跌５６７點，收市跌２６６點，科技股係隻巴巴（０９９８８）
叫做頂得住，三桶油就全軍覆沒，中石油（００８５７）同中海油（００８８３）跌超過４巴仙
。成個大環境由講通脹轉到講衰退，對石油需求一定有好大打擊，三桶油短線係咁先？
　　講到今日有單傳聞，話中國旅遊零售運營商中國中免，計劃集資２０億到３０億美金（折合
約１５６億至２３４億港紙），最快計劃喺第三季度上市，中金同瑞銀為聯席保薦人。其實呢單
嘢本來應該好早成事，就去到臨門一腳中免突然「拗柴」，話當時受新冠疫情等因素影響，全球
經濟大受衝擊，最終無奈暫緩上市計劃。
　　當然，依家中免重啟上市都係傳啫，公司方面仲未證實，唔知今次又會唔會放飛機。只不過
，港交所（００３８８）今日跌市下嘅走勢算ｏｋ，全日上落唔大，最後跌近１巴仙報
３６７﹒８銀。嚟緊憧憬中概股回流，又有ＥＴＦ通開通，呢排新股都開始陸續上市，如果有埋
中免呢隻大嘢上市嘅消息加持，港交所呢鋪「真的很興奮」，上番５００銀不是夢？請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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