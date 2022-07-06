【新冠肺炎】本港新增２６７２宗本地個案，輸入個案１４３宗

《經濟通通訊社６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

２６７２宗新冠肺炎本地個案，包括１０２１宗核酸檢測陽性，１６５１宗快測經覆檢陽性，另

有１４３宗輸入個案，９宗在機場發現，４９宗在檢疫酒店發現，１６宗離開檢疫酒店後發現，

當中有５０宗來自英國，泰國、新加坡和美國各９宗，有８宗印度抵港，７宗澳洲抵港。第五波

累計１２４﹒６萬宗確診。



＊新增１宗死亡病例＊



張竹君表示，昨日新增１宗死亡個案，７１歲女患者，長期卧床，由家人在家照顧，有糖尿

病、高血壓問題，曾經中風，７月３日入院在內科隔離，ＣＴ值１８﹒１，之後情況惡化，７月

５日離世。



＊新增１間院舍爆疫＊



張竹君指，新增１間殘疾人士院舍爆疫，涉及基督教懷智服務處元州宿舍２人確診，６０人

需要接受檢疫。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，今日新增一宗危殆及嚴重個案

，過去一個月的留醫及新增確診人士是上升，自５月初的入院人數是７０至８０人，至６月初落

回至３０至４０，而過去數周的每人確診入院人數是逾百人，情況值得關注。



＊ＢＡ﹒４本地個案比例升至１％＊



張竹君指，新增１６宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，其中１３宗為本地源頭不明個案，３宗與

其他個案相關；另有２２宗ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５個案，有１０宗是其他個案相關，包括兩名為食

火鍋員工。另外，有８宗是早前個案的家人或與早前個案同一大廈，另有７宗源頭不明個案。

ＢＡ﹒４的比例逐漸上升，由６月２１的０％上升至近日的１％，擔心可能會有再次感染的情況

。（ｈｙ）

