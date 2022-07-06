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06/07/2022 16:00

《真知灼見－溫灼培》美、歐、日經濟各有隱憂

　　《真知灼見》踏入本周，美國２年期債息又再高於１０年期債息水平。這所謂的債券「孳息
率倒掛」，是投資市場傳統用以衡量美國經濟是否將進入衰退的一個重要指標。加上被視為環球
經濟寒暑表的銅鐵價格自６月中開始急挫，解釋了為何最近市場上又再出現對美國經濟會否走進
衰退的激烈辯論。
　
＊美國不斷加息激發市場對經濟前景憂慮＊
　
　　在此強調，從現階段各方美國公布的經濟數字所見，暫見不到美國經濟有衰退跡象。但從６
月綜合採購經理指數急速回落至５１﹒２指數點，相當靠近５０點的盛衰分界線情況所見，不禁
令人開始擔心美國經濟前景。下周三（１３日），美國將公布６月通脹數字（ＣＰＩ），市場估
計年通脹率有機會進一步攀上８﹒８％水平，５月為８﹒６％。如屬實，又或將激發聯儲局加大
加息步伐。而聯儲局的不斷加息正是市場對經濟前景憂慮所在。
　
＊歐洲經濟情況更劣＊
　
　　不少投資者當觀察未來經濟，多會把焦點集中在聯儲局的加息步伐上，卻忽略了歐洲及日本
這兩大經濟體的狀況。歐洲為了刻意與俄羅斯經濟分割，導致其能源進口價格大舉上升。歐盟當
中，德法作為工業大國，如不能取得穩定及便宜的能源供應，對其工業以至經濟發展可相當不利
。為逼使歐盟在烏克蘭事件上屈服，俄羅斯已開始減少供天然氣予歐洲，現關注此情況倘繼續下
去，到了今年冬季歐洲的經濟會否進一步轉差。不要忘記，歐洲始終是全球第三大經濟體。若歐
洲經濟走弱，全球經濟亦將難獨善其身。
　
＊日本引爆亞洲金融風暴風險不能忽視＊
　
　　另一個關注點是日本。日本政府債務問題嚴重，債務佔其ＧＤＰ比例達到２５０％之上這是
眾所周知。最近消息指，中國汽車產業冒起速度相當之快，其出口量已超德國，而市場估計或可
於今年內更超越日本。日本家電早敗於中國，倘汽車市場佔有率也被削，日本經濟隨時無以為繼
。而有關憂慮可從日本貿易一改以往盈餘狀況，並已連續１０個月出現赤字的情況中可見一班。
面對龐大債務，經濟又一蹶不振，假如日圓從現時２４年低位再跌，不能不防可能會引來另一次
的亞洲金融風暴。
　
　　所以我們現時所面對的豈止聯儲局加息對美國經濟帶來困擾這簡單。明白了就理解為何具經
濟寒暑表的國際銅價急挫，及美債券孳息率出現「倒掛」原因。至於市場傳統智慧又會否再一次
應驗，導致最終全球經濟出現衰退，這要待我們日後驗證。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培
》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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