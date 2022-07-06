《真知灼見－溫灼培》美、歐、日經濟各有隱憂

《真知灼見》踏入本周，美國２年期債息又再高於１０年期債息水平。這所謂的債券「孳息

率倒掛」，是投資市場傳統用以衡量美國經濟是否將進入衰退的一個重要指標。加上被視為環球

經濟寒暑表的銅鐵價格自６月中開始急挫，解釋了為何最近市場上又再出現對美國經濟會否走進

衰退的激烈辯論。



＊美國不斷加息激發市場對經濟前景憂慮＊



在此強調，從現階段各方美國公布的經濟數字所見，暫見不到美國經濟有衰退跡象。但從６

月綜合採購經理指數急速回落至５１﹒２指數點，相當靠近５０點的盛衰分界線情況所見，不禁

令人開始擔心美國經濟前景。下周三（１３日），美國將公布６月通脹數字（ＣＰＩ），市場估

計年通脹率有機會進一步攀上８﹒８％水平，５月為８﹒６％。如屬實，又或將激發聯儲局加大

加息步伐。而聯儲局的不斷加息正是市場對經濟前景憂慮所在。



＊歐洲經濟情況更劣＊



不少投資者當觀察未來經濟，多會把焦點集中在聯儲局的加息步伐上，卻忽略了歐洲及日本

這兩大經濟體的狀況。歐洲為了刻意與俄羅斯經濟分割，導致其能源進口價格大舉上升。歐盟當

中，德法作為工業大國，如不能取得穩定及便宜的能源供應，對其工業以至經濟發展可相當不利

。為逼使歐盟在烏克蘭事件上屈服，俄羅斯已開始減少供天然氣予歐洲，現關注此情況倘繼續下

去，到了今年冬季歐洲的經濟會否進一步轉差。不要忘記，歐洲始終是全球第三大經濟體。若歐

洲經濟走弱，全球經濟亦將難獨善其身。



＊日本引爆亞洲金融風暴風險不能忽視＊



另一個關注點是日本。日本政府債務問題嚴重，債務佔其ＧＤＰ比例達到２５０％之上這是

眾所周知。最近消息指，中國汽車產業冒起速度相當之快，其出口量已超德國，而市場估計或可

於今年內更超越日本。日本家電早敗於中國，倘汽車市場佔有率也被削，日本經濟隨時無以為繼

。而有關憂慮可從日本貿易一改以往盈餘狀況，並已連續１０個月出現赤字的情況中可見一班。

面對龐大債務，經濟又一蹶不振，假如日圓從現時２４年低位再跌，不能不防可能會引來另一次

的亞洲金融風暴。



所以我們現時所面對的豈止聯儲局加息對美國經濟帶來困擾這簡單。明白了就理解為何具經

濟寒暑表的國際銅價急挫，及美債券孳息率出現「倒掛」原因。至於市場傳統智慧又會否再一次

應驗，導致最終全球經濟出現衰退，這要待我們日後驗證。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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