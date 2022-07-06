【聚焦人幣】人幣中間價貶２６０點子，報６﹒７２４６創三周低

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２４６，較
上個交易日跌２６０點子，創６月１５日以來三周新低，上個交易日報６﹒６９８６。
德國３０年來首度錄得貿易逆差，且俄烏戰爭持續導致能源危機加劇，歐洲經濟前景不佳，
周二紐約尾盤歐元兌美元重挫１﹒５％至１﹒０２６５，盤中曾觸及１﹒０２３５，是２００２
年１２月以來最低。美匯指數則在全球避險需求下大漲１﹒３１％至１０６﹒５１，創２０年新
高。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７２４６ ＋２６０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９０４２ －８４６﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９５９７ ＋２９４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５７０ ＋３２﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０３９１ －７６０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７０５ －３５１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１５００ －１２９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７８６４ －１３２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４３９ －２９０﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１６０５ －５１５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７２ －１６﹒３０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒３８２２ ＋９８０４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５８７ ＋１７５﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒５２００ ＋１０１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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