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06/07/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶２６０點子，報６﹒７２４６創三周低

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２４６，較
上個交易日跌２６０點子，創６月１５日以來三周新低，上個交易日報６﹒６９８６。
　　德國３０年來首度錄得貿易逆差，且俄烏戰爭持續導致能源危機加劇，歐洲經濟前景不佳，
周二紐約尾盤歐元兌美元重挫１﹒５％至１﹒０２６５，盤中曾觸及１﹒０２３５，是２００２
年１２月以來最低。美匯指數則在全球避險需求下大漲１﹒３１％至１０６﹒５１，創２０年新
高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７２４６　　＋２６０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９０４２　　－８４６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９５９７　　＋２９４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５７０　　　＋３２﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０３９１　　－７６０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７０５　　－３５１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１５００　　－１２９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７８６４　　－１３２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９４３９　　－２９０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１６０５　　－５１５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７２　　　－１６﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒３８２２　＋９８０４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５８７　　＋１７５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒５２００　　＋１０１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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