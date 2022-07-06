【聚焦人幣】人幣中間價貶２６０點子，報６﹒７２４６創三周低

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２４６，較

上個交易日跌２６０點子，創６月１５日以來三周新低，上個交易日報６﹒６９８６。

德國３０年來首度錄得貿易逆差，且俄烏戰爭持續導致能源危機加劇，歐洲經濟前景不佳，

周二紐約尾盤歐元兌美元重挫１﹒５％至１﹒０２６５，盤中曾觸及１﹒０２３５，是２００２

年１２月以來最低。美匯指數則在全球避險需求下大漲１﹒３１％至１０６﹒５１，創２０年新

高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７２４６ ＋２６０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０４２ －８４６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９５９７ ＋２９４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５７０ ＋３２﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０３９１ －７６０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５７０５ －３５１﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１５００ －１２９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７８６４ －１３２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９４３９ －２９０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１６０５ －５１５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７２ －１６﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒３８２２ ＋９８０４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５８７ ＋１７５﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒５２００ ＋１０１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

