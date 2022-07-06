《鍾之日記》疫情封控重臨，魚缸恐慌再起

《鍾之日記》７月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國２年期債息周二（５日）尾段高於１０年期和５年期債息，孳息曲線呈現倒掛，被視為

經濟可能出現衰退的跡象。美匯創２０年最強，道指早段急瀉超過７００點，納指一度瀉近２％

。香江魚缸上日彈２２點後，今日重拾弱勢，一度大跌逾五百點，失守１０天線（現處

２１７７７），但守廿天（現處２１５７７）和１００天線（現處２１５７１）。

恒指低開７５點，報２１７７７，跌幅曾縮至１９點，高見２１８３３，但沽盤持續增加，

拖累大市跌幅擴大，最多跌３７２點，低見２１４８０，臨近午市跌幅收窄。美媒報道，總統拜

登暫時僅考慮取消１００億美元中國貨物的加徵關稅，僅為特朗普時期對３７００億美元中國貨

加徵關稅的約２﹒７％。大市沽盤午後持續增加，拖累跌幅擴大，最多跌５６６點，低見

２１２８６，尾市跌幅削半，最終恒指收報２１５８６點，跌２６６點或１﹒２％。國指收報

７５４５點，跌９６點或１﹒３％；恒生科技指數全日收造報４８０１點，跌５９點或１﹒２％

。大市成交額１４１２﹒５２億元。



＊滬指曾挫２％，三千四再失守＊



作為全國經濟及運輸核心的上海，封控措施才降級不久，全市多區便因疫情反彈而再啟強檢

措施，與此同時疫情亦在全國多點爆發，華東疫情持續擴散，西安出現感染變種病毒ＢＡ﹒５屬

全國首例。外界擔心防疫拖累經濟增長的同時，歐美衰退危機觸發能源股暴跌，再加上據傳美國

總統拜登僅考慮取消少量的中國貨物關稅，三者綜合影響下，滬綜指全日最多曾跌接近２﹒１％

，低見３３３３﹒１點，創接近半個月新低。不過，尾盤跌勢有所回穩，滬綜指最終收跌

１﹒４３％，報３３５５﹒３５點，深成指挫１﹒２５％，創業板指跌０﹒７９％，半導體板塊

逆市強漲，科創５０指數全日仍升０﹒９９％。

人行連續第三日逆回購規模維持在３０億元人民幣，今日有１０００億元逆回購到期，淨回

籠９７０億元人民幣。兩市全日成交１０８６７億元人民幣，連續第十個交易日成交破萬億元，

惟按日減少８％。



＊憂內地再封控，旅遊航空失速＊



內地多地新冠疫情反覆，觸發市場對內地再度封控及影響經濟復甦的憂慮，旅遊及航空股走

弱，攜程（０９９６１）跌６﹒７％，同程藝龍（００７８０）連跌２日，收市跌６﹒２％；復

星旅遊（０１９９２）跌７﹒７％。三大中資航空股東航跌２％，國航（００７５３）跌

６﹒５％，南航（０１０５５）跌４％。而國泰（００２９３）亦連跌３日，收跌３﹒２％。

上海市近日連續報告多宗本土個案，患者活動軌跡均與普陀區蘭溪路１４８號有關，該場所

已被列為高風險區。上海市新冠疫情防控工作領導小組辦公室表示，為盡早發現和控制疫情風險

，上海開展「３日２檢」，即３日內完成兩次核酸檢測，至少間隔２４小時，從７月５日至７日

起，對黃浦區、徐匯區、長寧區、靜安區、普陀區、虹口區、楊浦區、閔行區、寶山區全域以及

浦東新區、嘉定區、奉賢區部分區域開展全員核酸篩查。

另外，澳門新冠疫情未止，發現多個群組感染病例，澳博（００８８０）旗下新葡京酒店出

現當地第１８個群組病例，至少有１３人確診。新葡京酒店周二（５日）傍晚６時被圍封，為近

兩年疫情以來，首度有澳門賭牌牌主自營賭場酒店被圍封。澳博午後股價跌幅擴大至３％，收市

跌２﹒４％，報３﹒３２元。



＊美擬封光刻機命門，中芯有點緊張＊



據外電引述知情人士透露，美國商務部副部長在５月底到６月初訪問荷蘭和比利時，在討論

供應鏈問題時向荷蘭提出，應禁止晶片設備製造商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）向中國出售舊款的深紫

外線（ＤＵＶ）光刻機。目前ＡＳＭＬ已被禁止向中國出口最先進的ＥＵＶ光刻機，若連ＤＵＶ

光刻機的出口亦被禁，則會令中國失去生產汽車、手機、電腦非先進晶片的能力，預計對中芯國

際（００９８１）和華虹半導體（０１３４７）等晶片製造商帶來重大打擊。

盡管荷蘭全面封殺ＤＵＶ光刻機出口的可能性不大，中芯股價仍跌２﹒４％，報１７﹒１８

元，華虹同跌１﹒７％，報２５﹒７元。

報道亦指，與此同時美國官員也在向日本施壓，要求停止向中國晶片製造商交付相同技術。

中國外交部發言人趙立堅稱美國施壓晶片製造設備商是「技術恐怖主義」，但沒有詳述中國

會否作出任何應對措施。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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