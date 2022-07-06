傳ＳＯＨＯ中國首席財務官涉內幕交易被查，環時：非空穴來風

《經濟通通訊社６日專訊》有微博網友爆料，ＳＯＨＯ中國首席財務官倪葵陽因涉嫌內幕交

易被警方帶走調查，公司多名高官亦被調查。《環球時報》旗下《環球網》引述知情人士表示，

上述消息絕非空穴來風。

有聲稱ＳＯＨＯ中國員工指，倪葵陽因在２０２１年黑石計劃收購ＳＯＨＯ中國期間，利用

得知的內幕消息，瘋狂套錢，已被警方帶走調查。

截至目前，ＳＯＨＯ中國未公開回應此事。（ｃｔ）

