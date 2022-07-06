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即市新聞

06/07/2022 09:07

《思前想後－郭思治》大市成交萎縮升勢難持久，遇沽壓恐再陷反覆

　　《思前想後》踏進７月份，大市技術上已初呈先低後高之形態，恒指暫是由４日之低位
２１４５８點升至５日之高位２２１９８點，但由於一個月之高低位是不該同時出現於兩個交易
日之內，加上７４０點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月中旬之前，定必有更大之波幅
點出現，從技術上看，只要恒指能續穩守於１０天線（２１７７５點）之上，形態該有利於短期
後市再進一步上試６月２８日之高位２２４４９點及４月４日之高位２２５２３點，但有一點需
留意，近日大市之成交金額續見萎縮，擔心在動力不配下，大市之升勢不但未能持久，且一旦沽
壓再現，整個市勢又會再陷反覆之中。

＊恒指或回試１０天及１００天線，憂儲局大幅加息買盤審慎＊
　
　　另外，恒指目前仍穩守在１０天線（２１７７５點），１００天線（２１６０１點），２０
天線（２１５７５點）及５０天線（２０９１２點）之上，論形勢該有利短期後市之發展，惟由
於恒指目前與１０天線及１００天線頗近，擔心在交投偏疏下，一旦有利淡消息出現，其時在沽
壓主導下，恒指可能會再回試上述兩組平均移動線之支持，目前市場之焦點已開始關注美國聯儲
局會否於本月再大幅加息，故買盤態度相當審慎，亦即因此，整個大市即使能偶作推升，但暫亦
只屬有波幅而冇升幅，有反彈而冇大升之技術性後抽而已。

＊移卡今年首季支付交易量增１８％，估值偏低可輕注低吸＊
　
　　移卡（０９９２３）７月５日宣布成功發行２０２７年到期的可轉換債券，轉換價為每股
２３﹒３２元，涉及金額為７０００萬美元，所得淨額約為６８１０萬美元，資金８０％擬用於
拓展海外業務，包括跨境電子商務外匯╱人民幣收款支付業務，約２０％用於加強集團於中國的
競爭力，如產品研發、營銷、推廣及招聘以進一步建設和加強集團的商業數碼化生態系統，今年
在分區域疫情反彈下，集團仍能保持良好發展勢頭，首季總支付交易量（ＧＰＶ）同比增長
１８﹒２％，服務超過３００個城市的７５０萬線下中小商戶。
　　集團與近１５０００家獨立銷售代理和銷售夥伴建立覆蓋全國３０個省及３２４個市的銷售
網絡進行開通，至今年首季的商戶交易量（ＧＭＶ）已達５﹒６億元人民幣，預計全年的ＧＭＶ
可達到２８至３５億元人民幣，現價以往績計之市盈率為１５﹒４倍，論估值頗為偏低，如以
１８倍及２１倍之市盈率計，中期之上望目標該為２２元及２５﹒５０元，不妨伺股價回落時輕
注低吸作中線部署。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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