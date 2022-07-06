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即市新聞

06/07/2022 09:49

【新冠肺炎】全國昨日本土陽性３５３宗，西安封控升級停堂食一周

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地疫情反彈，５日新增新冠本土陽性個案增至３５３宗，其中
本土病例１１２宗及本土無症狀感染２４１宗。新增本土個案中，安徽８１宗，上海９宗，福建
８宗，北京５宗，江蘇４宗，浙江２宗，山東１宗，四川１宗，陝西１宗），含４６宗由無症狀
感染者轉為確診病宗。無新增死亡或疑似病例。
　　本土無症狀感染中，安徽１４１宗，江蘇６１宗，上海１５宗，陝西１０宗，福建６宗，天
津５宗，北京１宗，廣東１宗，四川１宗。
　　西安市新冠疫情再起，今天（６日）開始臨時性管控７天。當局指出，這波西安本土疫情的
核酸樣本檢測結果，證實是內地第一起Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒ＢＡ﹒５分支引起。
　　因應疫情再起，今天開始西安市部分公共場所實施臨時性管控，不是「封城」。與居民生活
密切相關的超市、便利店、農貿市場、醫療機構正常營業。公共娛樂休閒場所暫停營業。餐廳暫
停堂食一星期，可自取，可外賣。企業事業單位、住宅社區、市場等場所可以自由進出，實施掃
碼、測溫、佩戴口罩等措施。
　　
＊上海１２區緊急封控＊

　　上海昨日新增本確診病例９宗和無症狀感染者１５宗，合計２４宗，較上日大幅增加，並創
下６月１２日以來近一個月高。當局指上海本月３日起連續報告多宗個案，活動軌跡與普陀區蘭
溪路１４８號有關，該場所被列高風險區，相關風險人員流動頻繁，軌跡涉及多區，存在社會傳
播潛在風險。
　　上海市決定７月５日至７月７日對黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行和寶
山九個區全域以及浦東、嘉定、奉賢三個區部分區域開展全員核酸篩查，要求「３天２檢」。
（ｃａ）

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