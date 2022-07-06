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06/07/2022 08:54

【大國博弈】王毅與布林肯明日出席二十國集團外長會期間會晤

　　《經濟通通訊社６日專訊》二十國集團（Ｇ２０）外長周四（７日）起一連兩日在印尼峇里
開會。中國外交部發言人趙立堅證實，經中美雙方商定，國務委員兼外長王毅到印尼峇里出席二
十國集團外長會議期間，將與美國國務卿布林肯會晤，就當前的中美關係和重大國際和地區問題
交換意見。美國國務院早前亦宣布，兩人將會在該會議會晤，預料主要議題會包括烏克蘭戰事。
　　布林肯與王毅對上一次會面，是去年１０月在羅馬召開的Ｇ２０外長會議期間。俄羅斯外長
拉夫羅夫亦會出席今個星期的Ｇ２０外長會議；美國國務院官員指，美俄外長沒有會面計劃。
　　中美在俄烏戰事、貿易、人權、台海及南海等眾多議題存在嚴重分歧；美國國務院發言人普
賴斯表示，布林肯出席Ｇ２０會議期間，會進一步承諾同國際夥伴合作，應對糧食能源供應短缺
、俄羅斯繼續向烏克蘭開戰，威脅國際秩序等全球性挑戰。
　　美國傳媒引述消息人士說，總統拜登最快本周公布撤銷部份對華商品加徵的關稅；國務院副
總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，昨日（５日）應約與美國財長耶倫舉行視像通話，就
宏觀經濟形勢、全球產業鏈供應鏈穩定等議題，交換意見，中美都形容交流富有建設性。
（ｊｔ）

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