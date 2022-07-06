  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/07/2022 14:46

【新冠肺炎】台灣新增３﹒４萬宗本土確診，９５宗死亡

　　《經濟通通訊社６日專訊》台灣新增３４４９９宗本土確診，新北及台中市為重災區，分別
有５３２４宗及４６６９宗。另確診個案中新增９５宗死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，本土
確診比昨天（５日）下降一些，相較上周也是下降趨勢，只是幅度稍緩。（ｊｔ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS06/07/2022
【FOCUS】約翰遜遭閃電「斬纜」　英鎊失守1.2關
人氣文章財經熱話06/07/2022
英財相辭職英鎊重挫　匯控渣打受累　低吸此其時?
人氣文章財經熱話06/07/2022
【大國博弈】阿里巴巴比關稅受惠股更具值博率？
人氣文章大行報告06/07/2022
【大行炒D乜】眾行點評阿里　麥格理唱好騰訊網易
人氣文章財經熱話06/07/2022
【商品外匯】鄭廣復：鎊匯1.20以下中長線值博　油價炒衰退恐見55美元
人氣文章財經熱話06/07/2022
《午市前瞻》專家指中海油現價仍值博 恒指後市料下試20700
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金