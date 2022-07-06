【新冠肺炎】台灣新增３﹒４萬宗本土確診，９５宗死亡

《經濟通通訊社６日專訊》台灣新增３４４９９宗本土確診，新北及台中市為重災區，分別
有５３２４宗及４６６９宗。另確診個案中新增９５宗死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，本土
確診比昨天（５日）下降一些，相較上周也是下降趨勢，只是幅度稍緩。（ｊｔ）
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