《廣匯論勢－鄭廣復》英鎊值博，澳元受累衰退陰霾或見０﹒６４５

《廣匯論勢》昨天英鎊匯價急跌，兌美元曾失守１﹒１９。英國財相辛偉誠及衛生大臣賈偉

德雙雙辭職只是催化劑，首相約翰遜早前的「派對門」事件幾乎令其被逼宮下台，如今兩名重要

官員請辭，令約翰遜再次面對下台壓力，亦成為市場借勢打壓英鎊的藉口。



＊息差擴大致鎊匯走弱＊



不過，匯率主要反映經濟基本面，政治因素對匯率的影響多是短暫的，與美元息差擴大才是

英鎊受壓的主因。目前英國通脹率處於９﹒１％的４０年高位，英倫銀行（ＢＯＥ）今年以來合

共加息４次，每次加息幅度均為０﹒２５厘，但若高通脹持續，英倫銀行未來或會採取更大幅度

的加息行動。技術上，英鎊兌美元自１９８５年３月以來從未在月線圖收低於１﹒２０，現水平

作中長線投資值博率高，反彈阻力為１﹒３０。

澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）昨天議息後宣布加息半厘，將指標利率由０﹒８５厘上調至

１﹒３５厘，符合市場預期，亦是ＲＢＡ今年內第三加息行動及連續第二次加息半厘。ＲＢＡ在

５月４日將指標利率由０﹒１厘歷史低位，上調０﹒２５厘至０﹒３５厘，其後在６月８日加息

半厘，將指標利率上調到０﹒８５厘。

ＲＢＡ在會後聲明中表示，未來幾個月仍會進一步加息，令貨幣政策正常化，但加息幅度及

時間則要看數據表現，以及當局對通脹及勞動力市場的評估而定。同時，ＲＢＡ表示會採取必要

措施令通脹率返回目標範圍。



＊油價料下試５５美元方有支持＊



在市場日益擔心環球經濟衰退下，國際油價受壓。昨天紐約期油更曾跌穿每桶１００美元，

在經濟衰退憂慮及美國聯儲局傾向在７月份再次大幅加息０﹒７５厘，以壓抑高通脹的情況下，

油價後市偏淡，預期最終失守９２美元的前橫行區底部支持，跌至量度目標約５５美元才有支持

。另外，９月期銅亦跌至每磅３﹒３８７美元，是２０２０年１１月３０日以來最低，是經濟轉

差的另一強烈訊號。



＊澳元６８美仙不容有失＊



澳洲為主要天然資源出口國，在此形勢下，作為主要商品貨幣的澳元料會持續受壓。自踏入

７月以來，澳元兌美元已連續第四個文易日試穿０﹒６８００，暫時未曾跌穿該位收市，而

０﹒６７５７則是２０２０年３月至２０２１年２月升浪的５０％所在，可視為關鍵支持位，一

旦澳元兌美元收低於０﹒６８００甚或跌穿０﹒６７５７，反映匯價已向下突破重要技術支持位

，後市走勢偏弱，以費波納奇量度今年４月以來的跌浪，其１００％擴展下跌目標約為

０﹒６４５０，該位屆時將視為下一個測試的重要支持位。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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