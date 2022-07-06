《陶冬天下－陶冬》衰退交易籠罩市場

《陶冬天下》在不到四周的時間裏，全球市場的交易主題出現了徹底的扭轉，從交易通脹轉

為交易衰退，國債收益率曲線倒掛。



美國聯儲從一月開始，對遏制通脹的語調愈來愈強硬，至六月初主席鮑威爾擺出了不惜犧牲

增長也要壓制通脹的姿態，十年期國債利率從１﹒６％升至３﹒５％，市場一度預計ＦＯＭＣ今

年累計加息３﹒９％，也就是平均每次開會加息接近５０點。然而一個月後，期貨市場價格指向

今年累計加息３﹒３％，十年期國債利率下降至略高過２﹒８％。



國債市場之大起大落，是歷史上前所未有的，這個背後則是貨幣政策制定者在把握經濟形勢

上的屢屢誤判。去年的絕大多數時間裏，聯儲將逐漸上升的通貨膨脹看作供應鏈斷裂所帶來的暫

時性現象，拒絕采取行動推進貨幣環境正常化。但是美國的工資飆升和租金上漲，帶來了工資與

物價的螺旋上升，加上石油價格和糧食價格的沖擊，通貨膨脹預期出現了決堤式的突變。聯儲進

入了恐慌狀態，不僅加快了加息步伐，還在前瞻指引上急速轉鷹，更在政策制定上不見了透明度

，令資金無所適從。



這催生出一輪通脹交易，在市場上表現為國債遭到拋售，股市遇到打壓，美元受到追捧，按

揭利率飆升，石油價格狂漲，公司債集資困難。美聯儲的「忽然激進」，也觸發了大多數發達國

家和部分新興市場國家大幅加息，全球金融環境一片混亂。



聯儲激烈的政策轉身帶來了幾個後果。首先，資金成本攀升和去槓桿運動產生出「金融抑制

」現象，資產價格應聲暴挫，債市和股市一起進入熊市。其次，消費者一方面購買力被通脹蠶食

，另一方面擔心政策收緊最終會影響到就業市場，消費信心迅速回落。再者，能源價格和資金成

本上漲改變了企業的經濟前景的判斷，投資熱情降溫。



亞特蘭大聯儲編制的實時增長預測ＧＤＰＮｏｗ預測，美國經濟可能在第二季度收縮

２﹒１％。如果這個預測被證實，加上美國第一季度已經意外出現了負增長，美國可能已經進入

技術性衰退。最新的ＩＳＭ數據顯示美國製造業衰退已經在路上，銀行的按揭數據則顯示房地產

熱正在降溫。



美國家庭的資產負債表，處在近幾十年的最佳狀態，加上消費者開始動用去年積聚起來的疫

情補貼，筆者相信美國的消費有一定韌性，下半年衰退並非必然，不過消費的底氣在很大程度上

取決於消費者預期。如果通貨膨脹居高不下、按揭利率翻倍、工資增長開始停滯，則消費者的預

期隨時可以改變。聯儲在政策上的進退失據，正在毒化預期和信心，從市場到民眾都在擔心出現

滯脹的可能性。



這種背景下，市場開始交易衰退。先是國債市場，然後是股票市場，最近是石油市場，次第

以溫和衰退為基準重新定價。



美國十年期國債利率的大幅回落，折射著資金對未來數年增長前景的悲觀。同時，兩年期國

債的回落程度則受限於聯儲的利率政策，十年期對兩年期國債出現了收益率倒掛，預示經濟衰退

在未來十八個月內發生。這是今年以來出現的第三次收益率曲線倒掛，前兩次均在短暫倒掛之後

重新翻為正值，反映市場對經濟是否進入衰退有爭論。這次倒掛會否長久，是對美國經濟前景的

一次投票，對聯儲政策可信度的一次投票。



筆者認為，美國經濟陷入衰退已經有九成可能性了。理由是通貨膨脹在回落到４％左右後，

可能高位徘徊，遠遠高過政策目標的２％，令聯儲的貨幣政策左右為難，錯失時機。石油沖擊、

糧食短缺、供應鏈缺口，都不是貨幣政策所能解決的問題。出於政治原因，鮑威爾卻又硬著頭皮

出招，結果可想而知。



聯儲從２０１４年開始了上一輪貨幣環境正常化，其中歷經伯南克、和耶倫兩任主席，市場

和經濟都沒有大的反應。等到鮑威爾接任後，在沒有充分溝通的情況下，連續加息觸發了

２０１８年底的股市暴跌，筆者相信差別在於市場溝通和市場信心。當年不及格的鮑威爾，正面

臨另一場考試。《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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